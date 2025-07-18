Tripolis'in seçkinlerini antik kentin balık havuzlu villasında ağırlamışlar

SEBAHATDİN ZEYREK - Denizli'nin Buldan ilçesindeki Tripolis Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında, gösteriş ve ihtişamı simgeleyen, iç cephe duvarları rengarenk fresklerle kaplanmış ve önünde de balık havuzu da olan 1500 metrekare alana yayılan yeni bir villa bulundu.

Yenicekent Mahallesi'nde, Büyük Menderes Nehri'nin hemen yanında yer alan antik kentte kazı çalışmaları 13 yıldır Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahadır Duman başkanlığındaki ekiple sürdürülüyor.

Batı Anadolu'nun en iyi korunmuş antik kentlerinden birisi olarak değerlendirilen Tripolis'te şimdiye kadar birçok önemli eser bilim dünyası ve kamuoyuyla paylaşıldı. Bunlardan 1700 yıllık freskler, 1500 yıllık kilise, 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen, zemini mozaik kaplı, duvarlarında renkli freskler, bitkisel geometrik süslemeler yer alan 12 odalı villa daha önce gün yüzüne çıkartıldı.

Ayrıca antik kentte 1500 yıllık tahıl ambarları, 2 bin yıllık Roma dönemine ait pazar yeri, tavlanın erken versiyonu olan oyun, zeytinyağı atölyesi kalıntıları, taş kesme atölyesi, metal testere parçaları ve siparişlerin yer aldığı yazıt, kanalizasyon sistemi, 200 metre uzunluğunda siper ve anıtsal çeşme de bulundu.

Bu yılki kazıların şimdilik en önemli eseri ise 1600 yıllık olduğu değerlendirilen 4 oda, 2 salondan oluşan, sütunlu galerisi, 40 metrekarelik balık havuzu ve onun da önünde oldukça geniş bir iç bahçeye sahip villa oldu. - "Standart konutlardan farklı" Prof. Dr. Bahadır Duman, AA muhabirine, Tripolis Antik Kenti kazı ve restorasyon çalışmalarının, Kültür ve Turizm Bakanlığının Geleceğe Miras Projesi kapsamında devam ettiğini söyledi. Alanda 40 kişilik bir ekibin çalıştığını ifade eden Duman, "Sahada önemli buluntularla karşılaştık. Üzerinde çalışmalarını yürüttüğümüz yapı kompleksine, 480 metresi kapalı olmak üzere toplamda 1500 metrekarelik bir alana yayılan 4 oda, 2 büyük salon, bir sütunlu avlu ve sarnıç, iki çeşme, bir balık havuzu ve sütunlu galerisiyle büyükçe bir villa yapısı diyebiliriz. Villa dememdeki sebep normal konutlardan hem ebat olarak daha büyük hem de burada mimari dekorasyonda, duvar süslemelerinde kullanılan öğeler diğer bizim bulduğumuz standart konutlardan biraz farklı." dedi.