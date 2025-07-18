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        Denizlispor'dan iddialara yalanlama

        TÜRK futbolunun köklü kulüplerinden Denizlispor, FIFA tarafından kulübe -24 puan silme cezası verildiği ve takımın Süper Amatör Lig'e düşürülüp kapatılacağı iddialarını yalanladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 11:20 Güncelleme: 18.07.2025 - 11:20
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        Denizlispor'dan iddialara yalanlama
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        TÜRK futbolunun köklü kulüplerinden Denizlispor, FIFA tarafından kulübe -24 puan silme cezası verildiği ve takımın Süper Amatör Lig'e düşürülüp kapatılacağı iddialarını yalanladı.

        Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Bazı yayın organlarında ve sosyal medyada Denizlispor Spor Kulübü'müze -24 puan silme cezası geldiği ve kulübün Bölgesel Amatör Lig'den Süper Amatör Lig'e düştüğü haberleri yer almaktadır. Kulübümüzün mali açıdan zorlu zamanlar geçirdiği doğrudur ancak haberlerde belirtilen -24 puan silme cezası, takımın bir alt lige düşmüş olduğu ve A takımın faaliyetleri tamamen sonlandırdığı gerçeği yansıtmamaktadır. Denizlispor Spor Kulübü'ne verilen -12 puan silme cezası ise kulübe resmi olarak tebliğ edilmemiştir. Kulübün resmi sayfasından yapılan açıklamalara itibar edilmelidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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