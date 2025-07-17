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        Denizli'de TIR devrildi; 1 ölü, 2 yaralı

        DENİZLİ'nin Çardak ilçesinde TIR'ın devrildiği kazada şoför Adem İnce (28) hayatını kaybetti, yanındaki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 14:53 Güncelleme: 17.07.2025 - 14:55
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        Denizli'de TIR devrildi; 1 ölü, 2 yaralı
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        DENİZLİ'nin Çardak ilçesinde TIR'ın devrildiği kazada şoför Adem İnce (28) hayatını kaybetti, yanındaki 2 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 08.00 sıralarında Afyonkarahisar-Denizli kara yolu Çardak ilçesi yakınlarında meydana geldi. Afyonkarahisar'dan Denizli yönüne giden Adem İnce (28), kullandığı 42 AEV 011 plakalı saman balyası yüklü TIR'ın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan TIR, yol kenarına devrildi. İnce ve yanında yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Çardak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan İnce, burada kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının tedavisinin sürdüğü bildirildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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