        Denizli'de çöp kamyonunun kadına çarptığı kaza güvenlik kamerasında

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 1 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Giriş: 06.10.2025 - 20:43 Güncelleme: 06.10.2025 - 20:43
        Görüntülerde, evinin bahçesinden elindeki kova ile çıkan Atiye Kabaklı'ya (63) çöp kamyonunun çarpması ve ardından kamyonun durması yer aldı.

        Karşıyaka Mahallesi'nde dün E.A. idaresindeki 20 PK 294 plakalı Pamukkale Belediyesine ait çöp kamyonunun çarptığı Atiye Kabaklı hayatını kaybetmişti.

