Denizli'de çöp kamyonunun kadına çarptığı kaza güvenlik kamerasında
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 1 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 1 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde, evinin bahçesinden elindeki kova ile çıkan Atiye Kabaklı'ya (63) çöp kamyonunun çarpması ve ardından kamyonun durması yer aldı.
Karşıyaka Mahallesi'nde dün E.A. idaresindeki 20 PK 294 plakalı Pamukkale Belediyesine ait çöp kamyonunun çarptığı Atiye Kabaklı hayatını kaybetmişti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.