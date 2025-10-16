Denizli'de iş kadınlarından üniversite öğrencilerine destek

Denizli İş Kadınları Birliği Derneği (DİKAB), üniversite öğrencilerine burs vermek amacıyla etkinlik gerçekleştirdi.​​​​​​​

Pamukkale ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan DİKAB Başkanı Jale Müge Coşkun, 2026 yılında 80 öğrenciye 8 ay burs desteği sağlanmasını planladıklarını anlattı.

Coşkun, bursların yalnızca finansal bir destek olmadığını belirterek, aynı zamanda toplumsal gelişime, kadınların özgüvenine ve ekonomik bağımsızlığına yapılan güçlü bir yatırım olduğunu ifade etti.

Sosyal sorumluluk projeleriyle pek çok kadının hayatına dokunduklarını kaydeden Coşkun, "Faaliyetlerimizin en kıymetlilerinden biri de üniversiteli genç kızlarımızın eğitime destek olmak için düzenlediğimiz toplantılarımızdır. Yarının iş kadınları bugünün gençleri mottosuyla yürütülen bu yolda şimdiye kadar onlarca kız öğrencimize burs verilerek eğitim yolculuklarına katkı sağlanmıştır. Bu sofrada paylaşılan her lokma bir öğrencimizin hayallerine biraz daha yaklaşmasına destek olacaktır." diye konuştu.