        Denizli Haberleri

        Denizli'nin bazı mahallelerinde şap karantinası başlatıldı

        Denizli'nin Çal ilçesinde şap hastalığı nedeniyle bazı mahalleler karantina altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 17:01 Güncelleme: 20.10.2025 - 17:01
        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Hüseyinler ve Dayılar mahallelerinde büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı tespit edildiği bildirildi.

        Bu nedenle Selcen, Yeşilyurt, İsmailler, Alfaklar, Hançalar, Akkent, Sazak, Şapçılar, Kaplanlar, Kocaköy, Aşağıseyit, Yukarıseyit, Mahmutgazi, İsabey, Yazır, Gelinören ve Süller mahallerinin tamamının karantina altına alındığı belirtildi.

        Hayvan giriş ve çıkışlarının yasak olduğu belirtilen açıklamada, sadece kesim için en yakın mezbahaya gitmek isteyenlerin İlçe Müdürlüğünden izin almak şartıyla hayvanlarını kesime sevk edebileceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

