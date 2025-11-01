Denizli'de apartmanın çatı katında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
15 Mayıs Mahallesi'nde O.K'ye ait 5 katlı aparmanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yangın nedeniyle çatı katındaki dairede büyük çapta hasar oluştu.
