        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de apartmanın çatı katında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 19:09 Güncelleme: 01.11.2025 - 19:09
        Denizli'de apartmanın çatı katında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        15 Mayıs Mahallesi'nde O.K'ye ait 5 katlı aparmanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yangın nedeniyle çatı katındaki dairede büyük çapta hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

