Denizli'de yolcu otobüsü ile minibüsün çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı
Denizli'nin Çal ilçesinde yolcu otobüsü ile minibüsün çarpıştığı kazada yaralanan 1'i ağır 10 kişi hastanelere kaldırıldı.
A.A. idaresindeki 26 AJS 579 plakalı Denizli'den İstanbul'a giden otobüs, Denizli-Çivril kara yolu döner kavşakta O.Y'nin kullandığı 20 ANS 636 plakalı minibüs ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs yol üzerindeki yön levhasını devirip refüje çıktı, sürüklenen minibüs de bir süre sonra refüjde durabildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otobüste sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
Sağlık ekipleri kazada yaralanan 10 kişiyi kentteki hastanelere kaldırdı.
39 yolcunun bulunduğu otobüsün sürücüsü A.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
