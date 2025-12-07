Habertürk
        Denizli'de sis ulaşımı etkiledi

        Denizli'de sis ulaşımı etkiledi

        Denizli'de sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle kara yolu ulaşımı olumsuz etkilendi.

        Giriş: 07.12.2025 - 12:08 Güncelleme: 07.12.2025 - 12:08
        Denizli'de sis ulaşımı etkiledi
        Denizli'de sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle kara yolu ulaşımı olumsuz etkilendi.

        Sabah saatlerinde kent genelinde etkisini göstermeye başlayan sis, görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü.

        Görüş mesafesinin azalması nedeniyle sürücüler yolda yavaş ilerlemeyi tercih etti.

        Trafik ekipleri de kent merkezi ile Aydın, Ankara ve Antalya'ya bağlanan güzergahlarda yoğun sis nedeniyle sürücüleri hızlarını azaltmaları, takip mesafelerini artırmaları ve dikkatli seyir etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

