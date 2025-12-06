Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 16 zanlı tutuklandı

        Denizli merkezli 6 ilde, internetteki eskort siteleri ve ilanları üzerinden dolandırıcılık yapan 25 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 17:40 Güncelleme: 06.12.2025 - 17:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 16 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Denizli merkezli 6 ilde, internetteki eskort siteleri ve ilanları üzerinden dolandırıcılık yapan 25 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

        Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet sitelerine sahte eskort ilanı vererek vatandaşları dolandıran organize suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

        Örgüt yöneticileri ve üyelerini belirleyen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından Denizli, İstanbul, Antalya, Isparta, Bursa ve Bolu'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.

        Şüphelilerin, 33 mağduru toplam 1 milyon 492 bin 150 lira dolandırarak haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden 3'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 16'sı tutuklandı, 6'sı adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte adli emanetten çalınan altınlar!
        İşte adli emanetten çalınan altınlar!
        Zarar gördü! Çernobil'de nükleer sızıntı tehlikesi!
        Zarar gördü! Çernobil'de nükleer sızıntı tehlikesi!
        Kraliyet tacına muhallebili saldırı
        Kraliyet tacına muhallebili saldırı
        CHP MYK belli oldu
        CHP MYK belli oldu
        "Ahlak krizi değil midir?"
        "Ahlak krizi değil midir?"
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        Elleri koli bandıyla bağlanmış! İple asılı bulundu! Bir aileye en büyük şok!
        Elleri koli bandıyla bağlanmış! İple asılı bulundu! Bir aileye en büyük şok!
        Dövme mürekkebi vücutta dolaşarak bağışıklık hücrelerini öldürüyor
        Dövme mürekkebi vücutta dolaşarak bağışıklık hücrelerini öldürüyor
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Karı koca tartıştılar... Dünya başına yıkıldı!
        Karı koca tartıştılar... Dünya başına yıkıldı!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En az yüzde 76 zamlanacak
        En az yüzde 76 zamlanacak
        Yürümeye başladı
        Yürümeye başladı
        38 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
        38 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!

        Benzer Haberler

        Denizli'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Denizli'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Denizli Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü
        Denizli Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü
        Denizli Şirketler Basketbol Ligi'nde ödül töreni yapıldı
        Denizli Şirketler Basketbol Ligi'nde ödül töreni yapıldı
        Denizli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
        Denizli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
        Çameli'de cintar bereketi
        Çameli'de cintar bereketi
        Katalogla yabancı gelin tuzağı Evlenme vaadiyle her bir şahıstan 5-10 bin d...
        Katalogla yabancı gelin tuzağı Evlenme vaadiyle her bir şahıstan 5-10 bin d...