Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Denizli Haberleri

        Giriş: 21.12.2025 - 20:29 Güncelleme: 21.12.2025 - 20:29
        Salon:PamukkaleÜniversitesi

        Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Duhan Köyiçi

        Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Smith, Bleijenbergh 26, Miles, Roko Badzim 16, Mahir Ağva 15, Emre Tanışan 2, Griffin 3, Ömer Can İlyasoğlu, Cazalon 19, Omic 8, Erbey Kemal Paltacı

        Türk Telekom: Devoe 10, Alexander 18, Usher 3, Simonovic 14, Doğuş Özdemiroğlu 19, Berkan Durmaz 4, Ata Kahraman, Jaleen Smith 18, Trifunovic 1, Bankston 6

        1. Periyot: 19-24

        Devre: 46-46

        3. Periyot: 68-71

        Normal süre: 84-84

        Beş faulle çıkanlar: 36.54 Miles, 43.69 Mahir Ağva, 44.73 Omic (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket)

        DENİZLİ

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

