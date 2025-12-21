BBP Genel Başkanı Destici, partisinin Denizli İl Kongresi'nde konuştu:

Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, çalışan kadınlar için kreş zorunluluğunun getirilmesi gerektiğini belirterek, kreş açamayacak kurumlar için devlet desteği sağlanmasını önerdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 17:19 Güncelleme: 21.12.2025 - 17:19
        Destici, Bereketler Toplantı Salonu'nda düzenlenen BBP Denizli İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, gençlere ve çocuklara sahip çıkmanın önemine değinerek, Alperen Ocaklarının parti açısından kıymetli olduğunu söyledi.

        Türkiye'de yasa dışı bahis ve kumarın büyük bir toplumsal sorun haline geldiğini ifade eden Destici, yasal olanlar da dahil tüm bahis oyunlarının kaldırılması gerektiğini savundu.

        Destici, Türkiye'de doğurganlık oranının hızla düştüğünü, evliliğin ve çocuk sahibi olmanın teşvik edilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

        Çalışan kadınların hayatının kolaylaştırılmasının önemine dikkati çeken Destici, "Bir kere çalışan her kadınımıza çocuğunu bırakabileceği bir kreş imkanı verilsin. Bütün kuruluşlarda kreş sorumluluğu olsun. Sayı bir kreşi kaldıramayacak düzeydeyse o zaman da kreş desteği versin devletimiz." dedi.

        Çocuk başına verilen desteklerin yetersiz olduğunu savunan Destici, bu desteğin en az 5 bin lira olması gerektiğini dile getirdi.

        Kadınların çalışma hayatında esnek düzenlemelerle desteklenmesi gerektiğini belirten Destici, mesai saatlerinde esneklik sağlanmasını ve hafta sonu çalışmasının kaldırılmasını önerdi.

        Asgari ücretle ilgili değerlendirmelerde bulunan Destici, "Biz asgari ücretle ilgili de emekliyle ilgili de rakam söylerken ya da bir teklifte bulunurken bunu popülist bir yaklaşımla söylemiyoruz. Asgari ücret şu an 22 bin 104 lira. Bunun tam yüzde 50'sini aldığınızda 33 bin 52 lira yapıyor. Bizim BBP olarak asgari ücret teklifimiz budur." dedi.

        Terörsüz Türkiye hedefini desteklediklerini ancak terör örgütlerine güvenilemeyeceğini belirten Destici, "Biz devletimize, hükümetimize Cumhur İttifakı'mıza güveniyoruz. Ama biz karşımızdaki bu hainlere güvenmiyoruz. Neden? Çünkü bunların kendi iradeleri yok." ifadelerini kullandı.

        Destici, AK Parti'nin Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmaları kapsamında hazırladığı raporu TBMM Başkanlığına sunmasına ilişkin de "Açıkça AK Parti'yi tebrik ediyorum raporundan dolayı. Başından itibaren söylenenin arkasında durdu. Ne diyor? Kardeşim tümüyle silah bırakmalı. Tüm unsurlarıyla ve tüm unsurlarıyla kendini feshetmeden yasal bir adım atılamaz. Çok doğru ve alkışlanacak bir duruş." değerlendirmesinde bulundu.

        Kongrede mevcut başkan İsmail Karateke, görevini Selman Yeniçulha'ya devretti.

        Kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ve AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

