        Denizli'de arkadaşının otomobille geri manevra yaparken çarptığı kişi öldü

        Denizli'de arkadaşının otomobille geri manevra yaparken çarptığı kişi öldü

        Denizli'nin Tavas ilçesinde, arkadaşının otomobille geri manevra yaparken çarptığı kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 11:59 Güncelleme: 26.01.2026 - 11:59
        Yorga Mahallesi'nde, evinin önünde 42 AGD 24 plakalı otomobille geri manevra yapan Ş.A, aracın arkasında bulunan arkadaşı Mehmet Susan'a (56) çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Susan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Susan'ın cenazesi, otopsi için Tavas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Sürücü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        ​​​​​​​




