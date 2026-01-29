Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri Haberleri

        PAÜ'de kapalı yöntemle bağırsak kanseri ameliyatı yapıldı

        Denizli'de kalın bağırsağın başlangıç kısmında kanser bulunan ve hastalığı karaciğere sıçrayan 57 yaşındaki Akile Ünal, kapalı yöntemle ameliyat edildi.

        Giriş: 29.01.2026 - 15:57 Güncelleme: 29.01.2026 - 16:04
        PAÜ'de kapalı yöntemle bağırsak kanseri ameliyatı yapıldı
        Denizli'de kalın bağırsağın başlangıç kısmında kanser bulunan ve hastalığı karaciğere sıçrayan 57 yaşındaki Akile Ünal, kapalı yöntemle ameliyat edildi.

        Kentte yaşayan Ünal'a, Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde kalın bağırsağın başlangıç bölümü ile karaciğerinde kanser olduğu tespit edildi.

        Hastanede yapılan değerlendirmeler sonucunda hastanın operasyonunda kapalı cerrahi yöntemin uygulanmasına karar verildi.

        Ameliyatta, kanserli bağırsak bölümü büyük kesi yapılmadan kapalı yöntemle çıkarıldı. Bu sayede hastada daha az ağrı, daha düşük enfeksiyon riski ve hızlı iyileşme sağlandı.

        Operasyon sonrası süreci sorunsuz geçen Akile Ünal, kısa sürede ayağa kalktı ve bağırsak fonksiyonları ise erken dönemde normale döndü.

        Operasyonu gerçekleştiren gastroenteroloji hastalıkları ve onkoloji cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Hamza Çınar, AA muhabirine, kapalı cerrahi sayesinde hastanede yatış süresinin kısaldığını, kemoterapi tedavisine daha erken başlanabilmesinin hedeflendiğini söyledi.

        Çınar, uygun hastalarda kapalı yöntemin güvenle yapıldığını belirterek, "Metastaz yapmış kalın bağırsak kanserlerinde doğru hasta seçimiyle kapalı cerrahi hem güvenli hem de hastanın yaşam kalitesini koruyan etkili bir yöntemdir. Bu yöntemle hastalar ek tedavilere daha hızlı başlayabiliyor." dedi.

        Ünal ise geçirdiği ameliyatın ardından kısa süre sonra normal yaşantısına döndüğü için mutlu olduğunu ifade ederek, "Ameliyatım sonrası takiplerim devam ediyor. Genel sağlık durumum iyi ve tedavi sürecim de planlandığı şekilde sürüyor." diye konuştu.

