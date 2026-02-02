Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri Haberleri

        Buldan'da Hacı Perihan Vural Ortaokulu açıldı

        Denizli'nin Buldan ilçesinde hayırsever desteğiyle inşa edilen Hacı Perihan Vural Ortaokulu törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 14:32 Güncelleme: 02.02.2026 - 14:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Buldan'da Hacı Perihan Vural Ortaokulu açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Denizli'nin Buldan ilçesinde hayırsever desteğiyle inşa edilen Hacı Perihan Vural Ortaokulu törenle açıldı.

        Okulun spor salonunda gerçekleştirilen açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Öğrencilerin halk dansları gösterisiyle devam eden programda müzik dinletisi sunuldu.

        Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, törende yaptığı konuşmada eğitim için destek olan hayırsever Perihan Vural'a teşekkür etti, okulu açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Köşger, Vural'a plaket takdim etti.

        Programa Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu da katıldı.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden bir polis vuruldu!
        Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden bir polis vuruldu!
        Baba ile kızı ölüme uyudu!
        Baba ile kızı ölüme uyudu!
        Üzerine koltuk düşen Ebrar öldü! Annesi kusurlu çıktı!
        Üzerine koltuk düşen Ebrar öldü! Annesi kusurlu çıktı!
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Doktor dehşet saçtı! Tartıştığı karısını 20 kez bıçakladı!
        Doktor dehşet saçtı! Tartıştığı karısını 20 kez bıçakladı!
        Kante'de geri sayım!
        Kante'de geri sayım!
        Altın ve bahise önlem alındı
        Altın ve bahise önlem alındı
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        İstanbul'da kar havası... Peki yağacak mı? İşte o sorunun cevabı!
        İstanbul'da kar havası... Peki yağacak mı? İşte o sorunun cevabı!
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        Değerli metallerde düşüş sürüyor
        Değerli metallerde düşüş sürüyor
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        Taylor'ın ödünç hazinesi
        Taylor'ın ödünç hazinesi
        Şakaydı gerçek oldu, AI insanlığı tehdit ediyor!
        Şakaydı gerçek oldu, AI insanlığı tehdit ediyor!

        Benzer Haberler

        Merkezefendi gururlu
        Merkezefendi gururlu
        Buldan Yayla Gölünde sevindiren doluluk
        Buldan Yayla Gölünde sevindiren doluluk
        Hayırsever ailesinin Buldan'a yaptırdığı ikinci okul törenle açıldı
        Hayırsever ailesinin Buldan'a yaptırdığı ikinci okul törenle açıldı
        Merkezefendi Kent Tiyatrosu'nun Şubat ayı oyun takvimi yayınlandı
        Merkezefendi Kent Tiyatrosu'nun Şubat ayı oyun takvimi yayınlandı
        Başkan Doğan'dan Berat Kandili mesajı
        Başkan Doğan'dan Berat Kandili mesajı
        Başkan Tatık: "Berat Kandili gönüllerimizi birleştirsin"
        Başkan Tatık: "Berat Kandili gönüllerimizi birleştirsin"