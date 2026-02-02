Buldan'da Hacı Perihan Vural Ortaokulu açıldı

Denizli'nin Buldan ilçesinde hayırsever desteğiyle inşa edilen Hacı Perihan Vural Ortaokulu törenle açıldı.



Okulun spor salonunda gerçekleştirilen açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Öğrencilerin halk dansları gösterisiyle devam eden programda müzik dinletisi sunuldu.



Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, törende yaptığı konuşmada eğitim için destek olan hayırsever Perihan Vural'a teşekkür etti, okulu açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Köşger, Vural'a plaket takdim etti.



Programa Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu da katıldı.​​​​​​​

