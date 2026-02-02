Habertürk
        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

        Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüphelinden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 17:31 Güncelleme: 02.02.2026 - 17:31
        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
        Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüphelinden 5'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kent genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan veya kullanan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 14 zanlı gözaltına alındı.

        Aramalarda, 3 bin 780 kullanımlık sentetik uyuşturucu, 317 uyuşturucu hap, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 makas ve 118 bin 200 lira ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından 7 şüpheli salıverildi.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi, 2'si hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

