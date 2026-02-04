Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri Haberleri

        Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 95. yıl dönümü kutlandı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 95. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 12:46 Güncelleme: 04.02.2026 - 12:46
        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 95. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Çınar Meydanı'nda düzenlenen programda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada Büyük Önder Atatürk'ü, 4 Şubat 1931'de Denizli'ye gerçekleştirdiği ziyaretin yıl dönümünde saygı, minnet ve özlemle andıklarını belirterek, onun izinde çalışmaya devam ettiklerini söyledi.


        Programda halk oyunu gösterisi sunuldu, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Törene Vali Yavuz Selim Köşger, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Tümgeneral Gökhan Çelik, AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, CHP İl Başkanı Ali Osman Horzum da katıldı. ​​​​​​​

        Kutlama programı kapsamında düzenlenen ve tren garı önünde başlayan Atatürk Yol Koşusu,15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda son buldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

