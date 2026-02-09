Habertürk
        Denizli'de 168 hafız için icazet töreni düzenlendi

        Denizli'de 168 hafız için icazet töreni düzenlendi

        Denizli'de eğitimlerini tamamlayan 168 hafız için icazet töreni yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 14:37 Güncelleme: 09.02.2026 - 14:44
        Denizli'de 168 hafız için icazet töreni düzenlendi
        İl Müftülüğünce, Kur'an kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler için Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda tören düzenlendi. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından kürsüye gelen Vali Yavuz Selim Köşger, hafızları, ailelerini ve hocalarını tebrik etti.

        Vazifesi gereği birçok ilde bu tür programlara katıldığını anımsatan Köşger, "Denizli'de icra edilen merasim bu programlar içerisinde en güzeli. Merkezefendi, Servergazi ve Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin torunlarına böyle güzel bir program yakışır." dedi.

        Özellikle internet, cep telefonu ve dijital mecraların bilinçsiz kullanımının çocuklar ve gençler üzerinde çeşitli olumsuzlukları beraberinde getirdiğine işaret eden Vali Köşger, "Bu tablo karşısında ailelerin, çocuklarını milli ve manevi değerlerle donanmış, ahlaklı ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiştirme konusundaki hassasiyetlerini takdirle karşılıyorum." şeklinde konuştu.

        Konuşmaların ardından 168 hafız icazet belgelerini aldı.

        Programa, AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hafiz Osman Şahin ile diğer ilgililer katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

