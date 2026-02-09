Denizli'de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir inşaatın üçüncü katından düşen işçi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, inşaat işçisi Ajmal Kayyomi (39), Fatih Mahallesi'ndeki bir inşaatın 3. katında çalıştığı sırada dengesini kaybederek zemine düştü.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Kayyomi müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kayyomi'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna götürüldü.
