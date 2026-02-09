Denizli'de alışveriş merkezindeki gösteride kullanılan piton yılanına el konuldu
Denizli'de bir alışveriş merkezinde gösteride kullanıldığı tespit edilen albino burma pitonu koruma altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şube Müdürlüğü ekipleri Merkezefendi ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde piton yılanıyla gösteri yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, yaptığı denetimde gerekli izin belgesi bulunmadan piton yılanıyla gösteri yapıldığını belirledi.
Uluslararası Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Ticaret Sözleşmesi (CITES) kapsamında koruma altına alınan albino burma pitonunun, Konya Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne gönderileceği öğrenildi.
Öte yandan olayla ilgili idari yaptırımın uygulanacağı belirtildi.
