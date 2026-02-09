Habertürk
        Denizli'de alışveriş merkezindeki gösteride kullanılan piton yılanına el konuldu

        Denizli'de bir alışveriş merkezinde gösteride kullanıldığı tespit edilen albino burma pitonu koruma altına alındı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 19:26 Güncelleme: 09.02.2026 - 19:26
        Denizli'de alışveriş merkezindeki gösteride kullanılan piton yılanına el konuldu
        Denizli'de bir alışveriş merkezinde gösteride kullanıldığı tespit edilen albino burma pitonu koruma altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şube Müdürlüğü ekipleri Merkezefendi ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde piton yılanıyla gösteri yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, yaptığı denetimde gerekli izin belgesi bulunmadan piton yılanıyla gösteri yapıldığını belirledi.

        Uluslararası Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Ticaret Sözleşmesi (CITES) kapsamında koruma altına alınan albino burma pitonunun, Konya Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne gönderileceği öğrenildi.

        Öte yandan olayla ilgili idari yaptırımın uygulanacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

