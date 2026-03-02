Canlı
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri Haberleri

        Denizli'de kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Giriş: 02.03.2026 - 14:20
        Muhammet Aydın'ın (52) kullandığı plakasız motosiklet, Ali Dartanel Caddesi'nden 29 Ekim Bulvarı'na döndüğü sırada E.Ç (34) yönetimindeki 20 BK 359 plakalı kamyonete çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsünün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.


        Kamyonet sürücüsü E.Ç. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

