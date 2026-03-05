Canlı
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri Haberleri

        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 15:37
        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ticareti yapan ve kullananların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 4 bin 445 uyuşturucu hap, 1 kilo 162 gram sentetik uyuşturucu, 13 bin 160 kullanımlık sentetik uyuşturucu, 525 gram esrar, 78 gram skunk, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 5 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 15 bin lira ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla, diğerleri serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

