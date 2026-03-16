        Kale'de silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Denizli'nin Kale ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 12:44
        Kale'de silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Denizli'nin Kale ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 5 tabanca ve 2 şarjör, 2 av tüfeği, 60 ses fişeği, 50 mermi, 5 tabanca parçası, 2 kilogram barut, 35 kartuş ve 6 parça kartuş dolum aparatı ele geçirildi.


        Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

