Kale'de silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Denizli'nin Kale ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele kapsamında çalışma yapıldı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 5 tabanca ve 2 şarjör, 2 av tüfeği, 60 ses fişeği, 50 mermi, 5 tabanca parçası, 2 kilogram barut, 35 kartuş ve 6 parça kartuş dolum aparatı ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

