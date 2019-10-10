Denizli’de hakkında 7 ayrı suçtan 30 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yaklaşık 5 yıldır ormanda kadın kılığında bir mağarada yaşadığı iddia edilen şahıs jandarmanın operasyonu ile yakalandı. Tutuklanarak ceza evine gönderilen şahıs ile İHA muhabiri arasında ise ‘soru sorabilirisin’ ile başlayan ilginç bir diyalog yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, olay Honaz ilçesinde meydana geldi. ‘Uyuşturucu ticareti yapmak, yaralama ve cinsel taciz’ gibi hakkında 7 ayrı suçtan 30 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası bulunan ancak 5 yıldır firari olan Erkan Gümüş (35) isimli şahıs jandarmanın düzenlediği başarılı operasyon ile yakalandı.

DENİZLİ 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:40

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