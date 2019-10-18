GEKA çiftçileri yakından ilgilendiren 'o' projeyi onayladı

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), Çivril İlçeTarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Çiftlik Hayvanlarında Güncel Teşhis Ve Tedavi Yöntemleri” konulu eğitim projesini 2019 yılı teknik destek programı kapsamında onayladı.

Çivril İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kocakaplan ile GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen törenle sözleşmeler imzalandı.

Toplantıda konuşan Çivril İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kocakaplan, GEKA tarafından onaylanan proje ile ilçe müdürlüğü arasında görevli veteriner hekimlerin bilgi ve hizmet kapasitesini arttırılmasının hedeflendiğini ifade etti. Kocakaplan, “Çiftlik Hayvanlarında Güncel Teşhis Ve Tedavi Yöntemleri konulu eğitimin kırsal alanda üretim yapan hayvancılık işletmelerinin ekonomilerine olumlu katkıları olacaktır. Böylece sürdürülebilir tarım güvence altına alınarak bölgesel hayvancılığın gelişmesine katkı sağlayacaktır” dedi.

GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan ise sözleşmenin Denizli hayvancılığına hayırlı olmasını dileyerek, GEKA olarak bölge tarımına her türlü desteği sağlayacaklarını belirtti.

DENİZLİ 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:47

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