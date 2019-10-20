Süper Lig: Denizlispor: 0 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 8. haftasında Denizlispor, Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 10 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
39. dakikada sol çaprazdan Vedat Muriq‘in kafa vuruşunda top direkten döndü. Dönen topu Tolga Ciğerci gelişine vuruşla ağlara gönderdi. 01
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xx
Denizlispor: Stachowiak xx, Lopes xx, Mustafa Yumlu xx, Murawski xx, Sacko xx, İsmail Aissati xx, Estupinan xx, Zakarya xx, Sapunaru xx, Barrow xx, İsaac Sackey xx
Yedekler: Tolgahan Acar, Mbamba, Sedat Şahintürk, Oğuz Yılmaz, Mehmet Akyüz, Recep Niyaz, Burak Çalık, Keremcan Akyüz, Zeki Yavru, Olcay Şahan
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Fenerbahçe: Altay Bayındır xx, Hasan Ali Kaldırım xx, Isla, Emre Belözoğlu xx, Ozan Tufan xx, Tolga Ciğerci xx, Serdar Aziz xx, Gustavo xx, Rodrigues xx, Zanka xx, Vedat Muric xx
Yedekler: Harun Tekin, Tolgay Ali Arslan, Mevlüt Erdinç, Moses, Sadık Çiftpınar, Deniz Türüç, Zajc, Jailson, Alper Potuk, Rami,
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Gol: Tolga Ciğerci (dk. 39) (Fenerbahçe)
Sarı Kartlar: İsaac Sackey, Ismail Aissati (Denizlispor)
DENİZLİ
20 Ekim 2019 Pazar
- İMSAK 05:49
- GÜNEŞ 07:09
- ÖĞLE 12:54
- İKİNDİ 15:58
- AKŞAM 18:28
- YATSI 19:43