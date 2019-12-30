11 ayrı suçtan aranan kadını jandarma pazarda yakaladı Jandarma saatlerce takip ettiği kadını tırnakçılık yaparken suçüstü yakaladı

Denizli’nin Çivril ilçesinde hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlardan hakkında 11 yakalama kararı bulunan kadın, jandarmanın dikkati sayesinde pazarda yakalandı.

Çivril Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçenin Kıralan Mahallesi'ndeki semt pazarında durumundan şüphelendikleri ve vatandaşlardan para isteyen bir kadını takibe aldı. Kadını bir süre takip eden ekipler, kadının hem dilencilik yaptığını hem de tırnakçılık yöntemi ile vatandaşların parasını çaldığını tespit etti. Ekipler Yıldız B.'nin yanına giderek kimlik kontrolü yapınca gerçek ortaya çıktı. Yıldız B. hakkında, hırsızlık dahil 11 ayrı suçtan yakalama kararı olduğu belirlendi.

Alınan ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Yıldız B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DENİZLİ 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:44

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