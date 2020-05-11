Denizli’de korona virüse tedbirlerine uymayanlara milyonluk ceza Denizli'de korona virüse tedbirlerine uymayanlara 1 milyon TL’nin üstünde ceza kesildi

Denizli’de korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının da içinde olduğu son bir haftada 958 kişiye kısıtlama ve tedbirleri ihlal ettikleri gerekçesi ile toplamda 1 milyon 35 bin 815 TL para cezası kesildiği bildirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların uygulanması noktasında yoğun çaba gösterildiği ifade edildi. Açıklamada, tedbirler kapsamında 65 yaş üstü 106 kişiye 583 bin 114 TL, 20 yaş altı 466 kişiye ise 110 bin 243 TL’lik adli işlem, sosyal mesafe kuralına uymayan 7 kişiye adli işlem ve 182 kişiye ise 156 bin 552 TL para cezası kesildiği ifade edildi.

Öte yandan, 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 204 kişiye işlem yapıldığı ve 185 bin 906 TL para cezası kesildiği aktarıldı.

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