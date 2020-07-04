Denizli'de ani yağış hayatı olumsuz etkiledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli'de ani yağış hayatı olumsuz etkiledi

İHA

Denizli'de ani yağış hayatı olumsuz etkiledi

Denizli’de, bir anda bastıran sağanak yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.
Denizli’de akşam saatlerinde etkisini arttıran sağanak yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Kısa süre içerisinde etkisini arttıran sağanak yağış nedeniyle kent genelinde bazı noktalarda su birikintisi oluştu. Köprü ve bazı yol üzerinde oluşan su birikintilerine polis ekipleri yolu kapatarak önlem aldı. Su birikintisinden dolayı kapanan yolun açmak adına bir polis memuru, su birikintisinin içerisine girerek pisliklerden tıkanan kanalizasyon kapağını açmaya çalışması ise dikkatlerden kaçmadı. Polis memurunun tıkanan kanalizasyonu eline aldığı odun parçasıyla temizlemesinin ardından yolda trafik normale döndü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye’nin kekik üretim merkezinde lavantalar da yerini almaya başladı Başkan Örki: “Gözler sadece kekik değil lavantanın da merkezi olacak”
YEREL HABERLER Türkiye’nin kekik üretim merkezinde lavantalar da ...
Denizlispor’da Bülent Uygun ile yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Denizlispor’da Bülent Uygun ile yollar ayrıldı
Denizlispor'da Bülent Uygun ile yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Denizlispor'da Bülent Uygun ile yollar ayrıldı
Futbol aşkını koleksiyona çevirdi
YEREL HABERLER Futbol aşkını koleksiyona çevirdi
Kredi faizleri düştü, tapuda uzun kuyruklar oluştu Kredi faizleri düştü, inşaat ve emlak sektörü hareketlendi Kredi faizlerinde ki düşüş tapuda yoğunluk oluşturdu
YEREL HABERLER Kredi faizleri düştü, tapuda uzun kuyruklar ...
Başkan Zolan'dan Eskihisar'a doğal gaz müjdesi Eskihisar Mahallesi doğal gaza kavuşuyor
YEREL HABERLER Başkan Zolan'dan Eskihisar'a doğal gaz ...
Denizlispor'u düşme korkusu sardı
YEREL HABERLER Denizlispor'u düşme korkusu sardı
Klima motorundan yükselen alev paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Klima motorundan yükselen alev paniğe neden oldu
Dikkatsiz sürücü yanındaki otomobili çarpınca fark etti
YEREL HABERLER Dikkatsiz sürücü yanındaki otomobili çarpınca fark ...
Merkezefendi Belediyesi 2019 Yılı Faaliyet Raporu kabul edildi
YEREL HABERLER Merkezefendi Belediyesi 2019 Yılı Faaliyet Raporu ...
Futbol aşkını koleksiyona çevirdi
YEREL HABERLER Futbol aşkını koleksiyona çevirdi
Pamukkale Belediye Meclisi 3 ay aradan sonra toplandı Korona virüs sonrası Pamukkale belediye meclisi bir araya geldi
YEREL HABERLER Pamukkale Belediye Meclisi 3 ay aradan sonra ...
Bülent Uygun: "Bu ligde Denizlispor’umuz kalacaktır" “Sistemleri değiştirmeye çalıştık fakat golü atamadık” “Taraftar olduğunda takım daha özverili ve istekli oynuyor”
YEREL HABERLER Bülent Uygun: "Bu ligde Denizlispor’umuz ...
Marius Sumudica: “Bu 3 puanın bizi Süper Ligde tutacağına inanıyoruz”
YEREL HABERLER Marius Sumudica: “Bu 3 puanın bizi Süper Ligde ...
Yukatel Denizlispor - Gaziantep FK maçının ardından
YEREL HABERLER Yukatel Denizlispor - Gaziantep FK maçının ardından
Yukatel Denizlispor - Gaziantep FK (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Yukatel Denizlispor - Gaziantep FK (EK FOTOĞRAFLAR)
Yukatel Denizlispor - Gaziantep FK maçı sonrası saha karıştı
YEREL HABERLER Yukatel Denizlispor - Gaziantep FK maçı sonrası saha ...
Süper Lig: Denizlispor: 0 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Denizlispor: 0 - Gaziantep FK: 1 (Maç ...
Yukatel Denizlispor - Gaziantep Futbol Kulübü: 0-1
YEREL HABERLER Yukatel Denizlispor - Gaziantep Futbol Kulübü: 0-1
Denizli’de 5 mahallede su kesintisi olacak
YEREL HABERLER Denizli’de 5 mahallede su kesintisi olacak
Yukatel Denizlispor - Gaziantep FK (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Yukatel Denizlispor - Gaziantep FK (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Denizlispor: 0 - Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Denizlispor: 0 - Gaziantep FK: 1 (İlk ...
Kadın örgütleri Hafize Kurban için bir araya geldi Kadın örgütleri: “Hafize Kurban için adalet istiyoruz”
YEREL HABERLER Kadın örgütleri Hafize Kurban için bir araya ...
TOHM Milli Sporcularına PAÜ’lü Mentör
YEREL HABERLER TOHM Milli Sporcularına PAÜ’lü Mentör

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X