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7 yıl önce kuzenini öldüren şahıs tutuklandı 7 yıl önce kaybolan Karaduman davasında teyzesinin oğlu tutuklandı

İHA

Denizli'de 7 yıl önce kaybolan ve yaklaşık 17 metrelik su kuyusunda cansız bedenine ulaşılan Levent Karaduman'ın ölümü ile suçlanan kuzeni Ali Osman S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

7 yıl önce kuzenini öldüren şahıs tutuklandı 7 yıl önce kaybolan Karaduman davasında teyzesinin oğlu tutuklandı

Denizli’de 7 yıl önce kaybolan ve yaklaşık 17 metrelik su kuyusunda cansız bedenine ulaşılan Levent Karaduman’ın ölümü ile suçlanan kuzeni Ali Osman S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Denizli’de 2013 yılında kaybolan tabelacı Levent Karaduman'ı (39) öldürdüğü iddia edilen teyzesinin oğlu Ali Osman S.'nin gözaltına alınmasının ardından başlatılan arama çalışmalarında, şüphelinin babasına ait Baklan ilçesi Hadim Mahallesi'nde bulunan evin bahçesindeki su kuyusunda Karaduman’a ait olduğu düşünülen ceset parçalarına ulaşılmıştı. Ekipler tarafından Karaduman’a ait olduğu öne sürülen ve 17 saatlik çalışma ardından ulaşılan ceset parçaları incelenmek üzere Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı. Bugün sabah saatlerinde adliyeye çıkartılan Ali Osman S., çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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