Merkezefendi Belediyesinin sanat ve spor kursları başlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Merkezefendi Belediyesinin sanat ve spor kursları başlıyor

İHA

Merkezefendi Belediyesinin sanat ve spor kursları başlıyor

Merkezefendi Belediyesi’nin, ücretsiz, futbol, basketbol, tenis, pilates, stepaerobik, akıl oyunları, robotik kodlama, satranç, halk oyunları, İngilizce, makrome, amigurumi, kanaviçe, iğne oyası, miyuki, wayuu, rölyef, resim, dikiş, nakış, örgü, bağlama, resim ve takı kursları kayıtları başladı. Kurslara katılmak isteyen vatandaşlar www.merkezefendi.bel.tr/kurs başvuru yapabilecek.
Merkezefendi Belediyesi, kültür, sanat ve spor faaliyetlerine devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi tarafından ücretsiz olarak verilecek olan futbol, basketbol, tenis, pilates, stepaerobik, akıl oyunları, robotik kodlama, satranç, halk oyunları, İngilizce, makrome, amigurumi, kanaviçe, iğne oyası, miyuki, wayuu, rölyef, resim, dikiş, nakış, örgü, bağlama, resim ve takı kurslarına katılmak isteyenlerin 5 Ekim Pazartesi gününe kadar kayıt yaptırmaları gerekiyor. Piyano, bağlama, bateri, çello ve gitar kurslarına katılmak isteyenler ise 2 Ekim Cuma gününe kadar kayıt yaptırabilecekler. Başvurular www.merkezefendi.bel.tr/kurs adresinden yapılacak.
Vatandaşlar, www.merkezefendi.bel.tr/kurs adresini ziyaret ederek kurslar ve kursların verileceği yerler hakkında detaylı bilgiye ulaşabilecek.

“Hemşerilerimize iyi gelecek”
Merkezefendi Belediyesi olarak birçok branşta kurs vereceklerini söyleyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “İlçemize kazandırdığımız Kadın Çocuk Yaşam Merkezleri’nde ve birçok tesisimizde eğitmenlerimiz tarafından verilecek olan kurslar, bu salgın döneminde sıkılan çocuklarımıza ve hemşerilerimize çok iyi gelecek. Kurslarımızda Pandemi tedbirleri ve kuralları doğrultusunda hareket edeceğiz. Kendini geliştirmek, yeni şeyler öğrenmek, faydalı ve keyifli vakit geçirmek isteyen tüm hemşerilerimi açacak olduğumuz birbirinden farklı birçok kursa davet ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tapulu tarlada tekneyle balık avlıyorlar Torf madeni alınınca oluşan yapay gölette tekneyle balık avlanıyor
YEREL HABERLER Tapulu tarlada tekneyle balık avlıyorlar Torf madeni ...
Buldan’ın Kepsel çeşmesi ve yolu yapılmayı bekliyor Kepsel çeşmesi, bağları ve yolları vatandaşların tepkisine neden oldu
YEREL HABERLER Buldan’ın Kepsel çeşmesi ve yolu yapılmayı ...
Salgından etkilenen esnafa moral ziyareti
YEREL HABERLER Salgından etkilenen esnafa moral ziyareti
Çürümüş ağaçları sanata dönüştürüyor Hobisini mesleğe dönüştüren Ayşenur Akkan, yaşlı ağaçlardan ev eşyaları yapıyor
YEREL HABERLER Çürümüş ağaçları sanata dönüştürüyor Hobisini mesleğe ...
Denizli Büyükşehir TÜBİTAK ile işbirliği için ilk adımı attı Başkan Zolan'dan Denizli'ye bilim merkezi müjdesi
YEREL HABERLER Denizli Büyükşehir TÜBİTAK ile işbirliği için ilk ...
Temizlik işçisinin takdir toplayan merhameti Belediye çalışanından örnek davranış
YEREL HABERLER Temizlik işçisinin takdir toplayan merhameti Belediye ...
Hayırseverden eğitime büyük destek
YEREL HABERLER Hayırseverden eğitime büyük destek
Denizlili Yörükler Azerbaycan’ın yanında
YEREL HABERLER Denizlili Yörükler Azerbaycan’ın yanında
Seyir halinde olan araç bir anda alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Seyir halinde olan araç bir anda alevlere teslim oldu
Atalarından miras 300 yıllık evde yok olmaya yüz tutan mesleğini sürdürüyor
YEREL HABERLER Atalarından miras 300 yıllık evde yok olmaya yüz ...
Denizlispor, Antalyaspor karşılaması hazırlıklarını tamamladı Yeşil siyahlı kadroda Sacko ve Fede Varel yer almayacak
YEREL HABERLER Denizlispor, Antalyaspor karşılaması hazırlıklarını ...
Ceviz toplarken elektrik akımına kapılan imam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Ceviz toplarken elektrik akımına kapılan imam ...
Ceviz toplarken elektrik akımına kapılan imam yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Ceviz toplarken elektrik akımına kapılan imam ...
Davada karşı tarafı savunurken tanışan avukat çift, nikah masasına oturdu
YEREL HABERLER Davada karşı tarafı savunurken tanışan avukat çift, ...
Pamukkale’de balon uçuşlarına Rus turistlerden ilgi 2019 yılında yaklaşık 170 bin kişi sıcak hava balonu ile uçtu Pilot Abdullah Başaran: “Kış boyunca Rus turistlerin geleceğini söylüyorlar” “Geçen sene daha yoğundu, biz firmamız olarak 20-25 bin yolcu uçurduk”
YEREL HABERLER Pamukkale’de balon uçuşlarına Rus turistlerden ...
Denizlispor, Antalyaspor deplasmanına çıkacak
YEREL HABERLER Denizlispor, Antalyaspor deplasmanına çıkacak
Sokak kedilerinin kaderini mahkeme belirleyecek
YEREL HABERLER Sokak kedilerinin kaderini mahkeme belirleyecek
Büyükşehir DESKİ’den yeni su kaynağı müjdesi Denizli’de içme suyu kaynaklarının debisinin azalmasına karşı önlemler artırılıyor Başkan Zolan: “Yeni içme suyu kaynağımız ilçemize, şehrimize hayırlı olsun”
YEREL HABERLER Büyükşehir DESKİ’den yeni su kaynağı ...
Denizli'de otomobil ile ticari araç çarpıştı: 10 yaralı
YEREL HABERLER Denizli'de otomobil ile ticari araç çarpıştı: 10 ...
Denizli'de otomobil ile ticari araç çarpıştı: 10 yaralı
YEREL HABERLER Denizli'de otomobil ile ticari araç çarpıştı: 10 ...
Pamukkale'de kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: 2'si ağır 10 yaralı Karşıdan gelen otomobile çarptı, can pazarı yaşandı Yaralılar yol üzerinde acı içinde kıvrandı
YEREL HABERLER Pamukkale'de kontrolden çıkan otomobil karşı şeride ...
Kavşağa dikkatsiz giren sürücüler çarpıştı
YEREL HABERLER Kavşağa dikkatsiz giren sürücüler çarpıştı
Küçük Miray'ın ölümüne adli ve idari soruşturma
YEREL HABERLER Küçük Miray'ın ölümüne adli ve idari soruşturma
Ürettiği meyveyi satmaya giderken hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Ürettiği meyveyi satmaya giderken hayatını kaybetti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X