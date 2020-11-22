Pamukkale'de hafta sonu yoğunluğu



Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'de, hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Turistler, beyaz travertenler üzerinde yürümenin keyfini çıkardı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden, beyaz travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale'de hafta sonu yoğunluk oluştu. Ziyaretçiler, koronavirüs önlemleri nedeniyle alınan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle Pamukkale'ye akın etti. Antik Havuz'da termal suya giren turistler, travertenler üzerinde sıcak yürüyüş yaptı. Doğal ortamın tadını çıkartan ziyaretçiler, cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çekti.

Sinem Can, doğa harikası 'Beyaz Cennet'i çok beğendiğini belirterek, "Pamukkale çok güzel bir yer. Güzelliğiyle hayran bırakıyor. Travertenlerin üzerinde yürümek bir harika. Hava serin ancak buradaki sıcak su insanı rahatlatıyor" dedi.

Cemalettin Er de, "Burası mükemmel bir yer. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Bu aylarda bu kadar kalabalık olacağını düşünmüyordum. Koronavirüse rağmen biraz yoğunluk var. Bazı yerlerde yürümek zor olsa da gezmesi çok keyifli bir yer" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2020-11-22 14:20:56



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