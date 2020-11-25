Türkeş’in doğumun gününde 103 fidan toprakla buluştu

Denizli Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) kurucusu merhum Başbuğ Alparslan Türkeş’in doğumunun 103. yıldönümü nedeniyle 103 fidanı toprakla buluşturdu.



Ankara asfaltı üzerinde bulunan Alparslan Türkeş hatıra ormanında gerçekleştirilen fidan dikme törenine Ülkü Ocakları Başkanı Murat Aydınlı ve Ülkücüler katıldı. Kovid 19 virüsü nedeniyle sosyal mesafe kuralının gözetildiği fidan dikme töreninde konuşan Başkan Aydınlı, “Türk dünyası denince her Türk'ün aklına, fikriyatı ve mücadelesi bugün daha iyi anlaşılmakta olan Başbuğumuz Alparslan Türkeş gelmektedir. Başbuğumuz ömrünün yarısından fazlasını Türk milliyetçiliği hareketine adamıştır. Türk Milletinin üzerinde oynanan oyunları, Türk Milletinin yaşadığı sorunları yok etmek için çaba sarf etmiş ve son nefesine kadar Milletine ve Türk Dünyasına hizmet etmeye devam etmiştir” dedi.



Başbuğ Türkeş’in ömrünü Ülkücülerin yetişmesine adadığını ifade eden Aydınlı, “Milletimizin yaşadığı zor dönemlerde Türk Milliyetçilerinin ülkülerini yeniden oluşturan ve yön veren son Başbuğ Alparslan Türkeş'tir. Tüm hayatını, mensubu olmaktan gurur duyduğu milletini yüceltme, Allah kelamını yayma ve Türkiye'nin kutlu geleceğini inşa etmek için harcamıştır. Ve bu yolda kalıcı temeller atmak için Vatanımızın teminatı olarak gördüğü Genç Bozkurtların, Genç Ülkücülerin yetişmesine adayan Başbuğumuz, yetiştirmiş olduğu milyonlarca ülkücüyle Türkiye'nin geleceğine ışık tutmaya devam etmektedir. Ruhun şad, mekanın Cennet olsun Başbuğum. Sevdan da bizimdir kavgan da Başbuğum” ifadelerini kullandı.

Aydınlı’nın konuşmasının ardından Ülkücüler, Başbuğ Alparslan Türkeş'in Doğumunun 103.yılı anısına 103 adet fidanı toprakla buluşturdu.

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