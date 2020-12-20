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Ali Çetin: Yayıncı kuruluş uzun süredir bizim paralarımızı ödemiyor

DHA

Ali Çetin: Yayıncı kuruluş uzun süredir bizim paralarımızı ödemiyor


"Yayıncı kuruluş uzun süredir bizim paralarımızı ödemiyor"Deniz TOKAT / DENİZLİ (DHA) Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin, Aytemiz Alanyaspor karşısında kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Karşılaşmanın başında yayıncı kuruluşu protesto ettiklerini belirten başkan Çetin, "beIN Sports uzun süredir bizim paralarımızı ödemiyor. Paramızı alamayınca biz de futbolcularımıza karşı görevimizi yerine getiremiyoruz. O sorunun da bir an önce beIN Sports tarafından çözülmesini istiyoruz" dedi.
Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin, 1-0 kazandıkları Aytemiz Alanyaspor maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bu galibiyete ihtiyaçlarının olduğunu, kazandıkları için mutlu olduklarını belirten Çetin, "Daha önce de söylemiştim. Bu ligde yenemeyeceğimiz hiç bir takım yok. Çok sakat oyuncumuz vardı. Sakatlıklar bir türlü peşimizi bırakmadı. Kazanamamanın ve gol atamamanın zaman zaman oyuncuların ve bizlerin üzerinde bir etkisi oluyordu. Gerçek Denizlispor aslında daha iyi yerlerde olacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Kalecimiz Pantilimon da sakatlandı. Allah bin kere razı olsun, Cenk çok iyi bir performans sergiledi. Futbolcularımızı tebrik ediyorum. Bu şehrin çok ihtiyacı vardı. Biz de mutlu olmayı özlemişiz" dedi.
YALÇIN KOŞUKAVAK´A ÖVGÜ
Denizlispor Başkanı Çetin, Yalçın Koşukavak yönetimindeki ilk maçlarında kazanmanın kendilerine moral verdiğini ifade ederek, "Yeni teknik direktörümüz Yalçın Koşukavak'ı da kutluyorum. Bu hafta iki maçımız var onlardan da puan yada puanlar alırsak, yönümüz yukarı döndürmüş olacağız. Hak ettiğimiz yere gelmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yaklaşık 100 dakika boyunca takımımız canla başla mücadele etti. Hocamız oyunu iyi okudu diye düşünüyorum. Yalçın Koşukavak yaşının genç olması sebebiyle daha hareketli. Hocamızın Süper Lig'deki ilk deneyimi. Onun başarılı olması da bizi memnun eder" diye konuştu. 
YAYINCI KURULUŞA TEPKİ
Bugün oynanan karşılaşmada yayıncı kuruluşu protesto ettiklerini ifade eden başkan Çetin, "beIN Sports uzun süredir bizim paralarımızı ödemiyor. Şu ana kadar 15 milyon lira aldık. Bizim şu ana kadar ödememiz gereken para 60 milyon lira. 40 milyonu ödedik 20 milyon eksiğimiz var. 20 milyon lira da onlardan hak ettiğimiz para var. Paramızı alamayınca biz de futbolcularımıza karşı görevimizi yerine getiremiyoruz. O sorunun da bir an önce beIN Sports tarafından çözülmesini istiyoruz. Çünkü tüm kulüpler sıkıntılı durumda. Pandemiden dolayı gelirlerimiz azaldı. Önceden kapı kapı geziyorduk. Çakmak, bayrak, kupa satıyorduk. Pandemi nedeniyle gidemiyoruz. İki arada bir deredeyiz. Bu işin de üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Önemli olan futbolculara ve teknik heyete karşı görevimizi yerine getirmek. Bu arada deplasman maliyetleri de var. Uçak parası 200-250 bin lira. Otel parasıyla bu rakam 300-350 bin liraya yükseliyor. Bizler bugün olur, yarın olmayız ancak şehrin kulübe sahip çıkması gerekiyor. Bütün kulüpler gibi biz de kötü durumdayız. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama para olmadan yapmak kolay değil. İster istemez taraftarlarımız da başarı bekliyor. Biz de bekliyoruz. Bunun da bir bedeli var. El birliğiyle bu sorunları aşmamız lazım" şeklinde konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Başkan Ali Çetin'in açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT
2020-12-20 19:33:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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