Denizli merkezli uyuşturucu operasyonuna 5 tutuklama

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Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)-DENİZLİ merkezli 2 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik özel harekat polislerinin katılımıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan organize suç örgütüne yönelik 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından geçen perşembe günü operasyon yaptı. Denizli'nin Çivril ilçesi ile İzmir'de belirlenen 10 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, özel harekat polisleri açılmayan çelik kapıları koçbaşıyla kırdı. Adreslerde narkotik köpekler ile yapılan aramada 5 gram eroin, 40 gram esrar, 15 gram Afyon sakızı, 3 ruhsatsız av tüfeği ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. 17 şüpheli gözaltına alındı.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 5'i tutuklandı. 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2021-01-09 16:24:52



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