Yukatel Denizlispor'da bir vaka



DENİZLİ (DHA) Yukatel Denizlispor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın, Süper Lig'in 19'uncu haftasında 17 Ocak Pazar günü Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maç öncesinde; teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza rutin Covid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuzda pozitif sonuca rastlanılmış olup, futbolcumuzun; takip, izolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır" denildi.DHA-Spor Türkiye-Denizli

2021-01-15 19:54:54



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