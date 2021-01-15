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Yukatel Denizlispor'da bir vaka

DHA

Yukatel Denizlispor'da bir vaka


DENİZLİ (DHA) Yukatel Denizlispor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın, Süper Lig'in 19'uncu haftasında 17 Ocak Pazar günü Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maç öncesinde; teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza rutin Covid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuzda pozitif sonuca rastlanılmış olup, futbolcumuzun; takip, izolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır" denildi.DHA-Spor Türkiye-Denizli
2021-01-15 19:54:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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