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Boşanma davası süren kadın: Öldürülmekten korkuyorum

DHA

Boşanma davası süren kadın: Öldürülmekten korkuyorum


Ramazan ÇETİN /DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanmak isteyen ve davası süren Şerife B. (52), nafaka borcunu ödemeyen eşi Süleyman B. hakkında icra işlemi başlattığını bu nedenle eşi tarafından tehdit edildiğini, 4 kez koruma kararı aldırmasına rağmen öldürülmekten korktuğunu söyledi. 3 çocuk annesi Şefire B., eşinin kendisini 2 yıl önce demir çubukla dövdüğünü de ileri sürerek, sonunun öldürülen diğer kadınlar gibi olmasını istemediğini söyledi. Süleyman B. ise, eşinin iddialarının asılsız olduğunu savundu.
Acıpayam ilçesinde yaşayan Şerife B. ile Süleyman B. (51) 32 yıl önce evlendi. Süleyman B., eşi ve çocuklarıyla birlikte çalışarak, sahibi olduğu inşaat işini büyüttü. 2002 yılında ise şirketi eşi Şerife B.'nin üzerine devretti. Şerife B.'nin iddiasına göre, 2013 yılında, eşinin sevgilisiyle çekilen fotoğrafları, zarf içinde kendisine gönderildi. Şerife B. öfkeyle açtığı boşanma davasından daha sonra vazgeçti. Ancak eşinden ayrı yaşamaya başladı. İnşaat şirketi, piyasaya 2 milyon lira borçlanınca art arda icra gelmeye başladı. Bu süreçte Süleyman B., eşine 'sevgi-saygı göstermediği, adam tutup kendisini darbettirdiği ve aile birliğinden kaynaklanan görevlerini yerine getirmediği' iddialarıyla 200 bin liralık tazminat istemli boşanma davası açtı. Şerife B. de karşı dava açarak, 1.5 milyon lira tazminat ve nafaka istedi.
Boşanma davası sürürken, mahkeme, Şerife B.'ye tedbir nafakası bağladı. Nafakalar ödenmeyince Şerife B., eşinden alacağı olan 30 bin TL'ye karşı icra işlemi başlattı. Şerife B., icra işlemi nedeniyle eşinin kendisini ölümle tehdit ettiğini ileri sürerek, 4 ayrı koruma kararı aldırdı. Şerife B., sonunun öldürülen diğer kadınlar gibi olmasından korktuğunu söyledi.
'ÇOCUKLARIMLA BİRLİKTE İNŞAATLARDA ÇALIŞTIM'
Kadınların da özgürce yaşamaya hakkı olduğunu ifade eden Şerife B., "Ben çocuklarımla birlikte şirket için inşaatlarda çalıştım. 2013 yılında evimize eşimin sevgilisiyle olan resimleri geldi. Ben de boşanma davası açtım, daha sonra düzelir diye vazgeçtim. Ancak hiçbir şey düzelmedi. Borçlar arttı. Borçları ödemesini istedim beni demirle dövdü, kollarım bacaklarım mosmor oldu. Şikayetçi oldum, yargılandı ama sadece 3 bin lira para cezası verildi. Ben çocuklarımın yanında kalıyorum. Hiçbir gelirim yok. Bana boşanma davası açtı. Ben de ödemediği nafakalar yüzünden icra işlemi başlattım. Bunun için beni sürekli tehdit ediyor. Kapımın önüne kadar gelip, ölümle tehdit ediyor. Dört kez koruma kararı aldırdım ona rağmen tehditlerine devam ediyor" dedi. Eşinin icra işlemini geri çekmesini istediğini ancak çekmeyeceğini belirten Şerife B., "Alacağım nafakayı ödememek için icrayı durdurmamı istedi. Kabul etmedim. 'Seni öldürür, toprağa gömerim' diye tehditler savuruyor. Evimden çıkamaz oldum. Bana bir şey yapmasından korkuyorum. Ben de diğer kadınlar gibi öldürülmekten korkuyorum. Koruma kararı aldırıyorum yine geliyor. Can güvenliğim tehlike altında" diye konuştu.
'EŞİMİN İDDİALARI TAMAMEN YALANDIR'
Süleyman B. ise eşinin iddialarının tamamen yalan olduğunu söyleyerek, "Ben onu hiçbir zaman darbetmedim. O beni adam tutup, dövdürttü. Yasalar zaten hep kadından yana. Bir sözüyle ben suçlu oluyorum. Şirketi emekli olabilsin diye üzerine yaptım. Eşim için üç ayrı bireysel emeklilik yaptım ve ödedim. Yasaları kullanıp, bana sataşıyor. Yasalar erkekleri korumuyor. Kadının bir cümlesiyle ceza alıyoruz. Önüne gelen çek vermiş, şirketin borçları da artmış. Büyük kısmını ödedim. Şerife B.'yi ben kalbimden ve kafamdan sildim. Ben dört yıldır ayrı yaşıyorum. İddiaları tamamen asılsız ve yalandır" dedi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Acıpayam Ramazan ÇETİN
2021-01-17 09:23:58

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