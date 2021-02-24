Denizli Büyükşehir'den Hocalı şehitleri için anma programı Hocalı Soykırımı'nın 29. yıldönümünde de anma programı düzenlenecek

Denizli Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Hocalı Soykırımı'nda şehit edilen Azerbaycanlı soydaşlarımız için anma töreni düzenleyecek. Hocalı Soykırımı Anıtı önünde yapılacak törenin ardından 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda "Soykırım Sergisi" ve "Hocalı Soykırımı ve Karabağ Meselesi" konulu online konferans gerçekleştirilecek.



Denizli Büyükşehir Belediyesi, 26 Şubat 1992'de, 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 83'ü çocuk olma üzere toplam 613 Azerbaycan vatandaşının katledildiği, tarihe kara bir leke olarak geçen Hocalı Soykırımı'nın 29. yıldönümünde de anma programı düzenleyecek. Program, Denizli Büyükşehir Belediyesinin kente kazandırdığı AzerbaycanKarabağ Parkı’ndaki Hocalı Soykırımı Anıtı önünde düzenlenecek. "26 Şubat 1992 Hocalı Soykırımı'nın 29. Yılı" adlı anma programı 26 Şubat 2021 Cuma günü saat 10.00'da yapılacak. Hocalı şehitleri anısına konulacak çelengin ardından Azerbaycan Milli Marşı ve İstiklal Marşı okunacak. Program aynı gün saat 11.00’de 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda açılacak olan AzerbaycanKarabağ Hocalı Soykırımı Sergisi ve saat 14.00 ve 20.30'da eğitimciyazar Sedat Serdaroğlu'nun Denizli Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından vereceği "Hocalı Soykırımı ve Karabağ Meselesi" konulu online konferans ile devam edecek.



"Biz iki devlet tek milletiz unutmayacağız, unutturmayacağız"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Azerbaycan ile Türkiye'nin 2 devlet tek millet olduğuna dikkati çekerek, "Biz iki devlet tek milletiz. Sevinçli günlerimizi beraberce paylaştığımız gibi acılarımızı da birlikte yaşamaktayız. İyi günde olduğu gibi kötü günde de birbirimize destek olup, acılarımızı paylaşıyoruz. 29 yıl önce Hocalı’da çok büyük acı ve vahşetler yaşanmış, maalesef tüm dünya buna seyirci kalmıştır. Biz yaşatılan bu acıları asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Hocalı Soykırımı'nın unutulmaması ve Azerbaycanlı şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak için tüm dünyaya bir kez daha bu soykırımı hatırlatacağız" ifadelerini kullandı.



Hocalı Soykırımı

26 Şubat 1992'de Azerbaycan’ın Yukarı Karabağ bölgesindeki Hocalı'ya Ermeniler tarafından, düzenlenen saldırıda, 106’sı kadın, 83’ü çocuk ve 70’i yaşlı olmak üzere, toplam 613 Azerbaycan vatandaşı katledildi. Gece karanlığında yapılan katliam, 26 Şubat'tın ilk ışıklarıyla insanlık tarihine kara bir leke olarak yazıldı. Sivillerin toplu olarak katledildiği, işkence ve insanlık dışı muamelelere maruz bırakıldığı, o dönemde çekilen görüntüler ve katliamdan sağ kurtulanların anlattıkları tarihe kanlı harflerle geçti.

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