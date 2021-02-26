Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Eğitimleri Protokolü imzalandı

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve özel patent şirketi arasında işbirliği protokolü imzalandı. “Fikrine Sahip Çık” sosyal sorumluluk projesi kapasamında gerçekleştirilirken, patent sayısında artış olması hedefleniyor.

Denizli’de mesleki eğitim veren liseler ile Bilim Sanat Merkezlerindeki öğrenciler ve öğretmenlere, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları eğitimlerini kapsayan protokol; özel patent şirketi tarafından yürütülmekte olan “Fikrine Sahip Çık” sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirildi. Bakanlığımız Mesleki ve Teknik Eğitim Okullarımız ile Bilim ve Sanat Merkezlerimizde fikri ve sınai mülkiyet hakları kapsamında, patent, faydalı model, marka ve tasarımı ana tema olarak belirlemiştir.



“Patent sayıları çok daha artacaktır”

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici meslek liselerinde verilecek eğitimle artış gösterimini beklediğini belirterek, “Türkiye’nin teknolojik ve endüstriyel gelişmesine katkıda bulunmak üzere okul ve kurumların yönetici, öğretmen ve öğrencilerde sınai mülkiyet farkındalığını artırmak, bu kurumlarda yürütülen proje ve faaliyetler sonucunda ortaya çıkan yeniliklerin ve fikri ürünlerin sınai mülkiyet hakları kapsamında korunmasını sağlamak, Bakanlığımızın atmış olduğu ve devam ettirdiği önemli adımları daha ileri bir noktaya taşıma gayretindeyiz. Yaptığımız protokolle bu hedefler adına önemli bir somut adım attığımızı belirtmek istiyorum. Meslek liselerimizde ve bilim sanat merkezlerinde bu konuda verilecek eğitimlerle nicelik anlamında patent sayıları çok daha artacaktır. Aynı zamanda gençlerimiz hem buluş yapmaya teşvik edilecek hem de buluşlarını nasıl koruyacaklarını öğrenecekler. Yaptığımız protokol ilimiz ve ülkemiz eğitimine hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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