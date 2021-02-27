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'Polisim' diyerek yaşlıları hedef alan dolandırıcı sevgililer 360 bin TL'lik vurgun yaptı

İHA

'Polisim' diyerek yaşlıları hedef alan dolandırıcı sevgililer 360 bin TL'lik vurgun yaptı

Denizli’de kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı, iki yaşlıyı kandırarak yaklaşık 360 bin TL değerindeki altınlarını alıp kayıplara karıştı. Kimliği tespit edilen şüpheli, sevgilisinin yardımı ile saklanmasına rağmen JASAT timleri tarafından yakalandı.
Olay Tavas ilçesi Kızılcabölük Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kendisini polis olarak tanıtan bir şahıs, 61 yaşındaki F.A.’yı telefonla arayarak ‘Evinizde çalıntı altın ve para var. Biz bunları inceleyerek geri getireceğiz’ dedi. Dolandırıcının tuzağına düşen yaşlı kadın evine gelen şüpheliye piyasa değeri 250 bin TL’yi bulan 3 adet bilezik ve 52 adet çeyrek, yarım, cumhuriyet ve reşat altınını verdi. Ardından kendisini polis olarak tanıtan şahsa ulaşamayan F.A., dolandırıldığını anlayarak, jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine geniş çaplı çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyerek kendisini polis olarak tanıtan şahsın kimliğini tespit etti. 250 bin TL’lik vurgun yapan dolandırıcıların Altan A. olduğu belirlendi.
Afyonkarahisar’da yine aynı taktikle 90 bin TL dolandırmış
Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve jandarmanın dedektifleri olarak bilinen JASAT timlerince yeri tespit edilen Altan A.’nın sevgilisi Sevgi K.’nı yardımı ile saklandığını tespit etti. Düzenlenen operasyon ile kıskıvrak yakalanan dolandırıcı sevgililerden Altan A.’nın suç kaydı ise pes dedirtti. Yaralama, silahla yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi 14 farklı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Altan A.’nı geçtiğimiz aylarda Afyonkarahisar’da yine kendisini polis olarak tanıtarak 85 yaşındaki A.A.’yı 90 bin TL dolandırdığı ve arandığı öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen dolandırıcı sevgililerden Altan A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken sevgili Sevgi K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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