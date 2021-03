Başkan Zolan’dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Başkan Zolan, “Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmeye, kadınlarımızı her platformda desteklemeye ve pozitif ayrımcılık anlayışı ile yanlarında olmaya devam ediyoruz" dedi.



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Doğumdan, ölüme kadınların hayatın merkezinde olduğunu ve pek çok güzelliğin yaşanmasının kadınlar sayesinde gerçekleştiğini belirten Başkan Zolan, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Başkan Zolan, şunları kaydetti: “Kadınlar bizim her şeyimiz. Bizlerin baş tacı; annemiz, hayat arkadaşımız, kızımız, kardeşimiz, arkadaşımız ve ömrümüze mana katan varlıklardır. Geçmişimizden bugüne dek milletimizin var olmasında büyük rol oynayan, Fatma Yıldız’dan Şerife Bacı'ya, Hayme Hatun'dan, Nene Hatun'a, kadar bugünlere gelmemizde büyük kahramanlıklar gösteren tüm kadınlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum" diye konuştu.



Türk kadınının her alanda kendisini en iyi şekilde temsil ettiğini vurgulayan Başkan Osman Zolan, "Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmeye, kadınlarımızı her platformda desteklemeye ve pozitif ayrımcılık anlayışı ile yanlarında olmaya devam ediyoruz. Bu vesilelerle başta tüm şehit anneleri ve eşleri olmak üzere; yaşamın her anında her türlü fedakarlıkta bulunan, yokluğumuzu ve sıkıntılarımızı paylaşan, her zaman yanımızda olan tüm fedakar kadınlarımızın ve attığım her adımda en büyük destekçim olan eşim ve kızlarımın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

