Denizli’de 521 farklı asayiş olayında 368 şüpheli gözaltına alındı Denizli’de son bir haftada çeşitli asayiş olaylarından 143 kişi tutuklandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir haftada 24 bin 52 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 214 kişi yakalanırken, 521 farklı asayiş olayında ise 368 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli’de polis ekipleri tarafından 22 ile 28 Mart 2021 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 24 bin 52 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 214 şüpheli yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalama kararı olan 194 kişi gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 133’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan çalışmalarda, 4 adet tabanca, 7 adet tüfek, 6 adet tüfeğe ait fişek, 9 adet tabanca fişeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 3 adet bıçak, 4 adet çalıntı motosiklet, 2 adet çalıntı otomobil, 1 adet çalıntı elektrikli bisiklet, 1 adet çalıntı bakır vazo, 1 adet çalıntı matkap, 1 adet çalıntı spiral makinesi ve 1 adet çalıntı kaynak makinesi ele geçirildi.

Öte yandan, kent genelinde meydana gelen 521 farklı asayiş olayında ise 368 kişinin gözaltına alındığı, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi.

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