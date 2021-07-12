Denizli Büyükşehir Belediyesi ve BM işbirliğinde kadınlar için başlatılan aşçı çıraklığı kursunun 2. eğitim dönemi tamamlandı. Yerinde Öğreniyoruz projesi ile 18 kadın daha sertifikalarını aldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi ve Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Ofisi ortaklığında 2019 yılında kadınlara özel hayata geçirilen “Yerinde Öğreniyoruz” projesi meyvelerini vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi Fatih Sosyal Etkinlik Merkezi’nde kurulan gastronomi mutfağında başlatılan aşçı çıraklığı kursu 2. dönem mezunlarını verdi.



“Türk kadını beceriklidir”

Yerinde Öğreniyoruz projesi ile kadınlara büyük kolaylıklar sağlanacağına dikkati çeken Kent Konseyi Başkanı Değirmenci, kursun açılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Değirmenci, “Şu an içerisinde bulunduğumuz tesis, Türkiye ve Denizli’deki en yeni ve en önemlisi de hanım kardeşlerimizin öğrenme anlamında en kolay ulaşabileceği mutfaklardan bir tanesi. Daha önce bir kurs dönemini tamamladık. Bugün sizlerle beraber ikinci kurs dönemimizi tamamlamış olduk. Türk kadını beceriklidir. Bu projeyi yaparken de amacımız, bilgilerinizi güncellemenin yanı sıra farklı yemek kültürlerini de öğrenerek biraz daha büyük ölçekte yemek yapmayı bilmenizi sağlamaktı. Ayrıca kadınlarımıza istihdam alanı oluşturmak anlamında bu kursu düzenledik” diye konuştu.



İstihdama katkı sağlanacak

Eğitim sonunda istihdam olanakları için de çalıştıklarını kaydeden Değirmenci, “Bu kurs ile birlikte sanayi şehri olan ilimizde Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Sanayi Odamız, Ticaret Odamız ve Ticaret Borsamızla birlikte Denizli’deki işletmelerde, fabrikalarda, sanayi tesislerinde aşçılık konusunda bir ihtiyaç olduğunda kursumuzdan yararlanan hanım kardeşlerimiz istihdam edilsin istiyoruz. Belgelerini alan kursiyerlerimizin isimlerini kurumlarımızla paylaşarak istihdam edilmelerine yardımcı olmak istiyoruz. İnşallah daha mutlu ve daha güzel günlere hep beraber kavuşuruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.