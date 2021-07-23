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Çameli’nin doğan kliması ziyaretçilere huzur veriyor Doğal güzellikleriyle ünlü Çameli’de bayram yoğunluğu yaşanıyor

İHA

Çameli’nin doğan kliması ziyaretçilere huzur veriyor Doğal güzellikleriyle ünlü Çameli’de bayram yoğunluğu yaşanıyor

Modern hayatın gürültüsünden uzaklaşarak doğayla iç içe kamp yapmak isteyenlerin en çok tercih ettiği noktalardan biri olan Çameli’de bayram yoğunluğu yaşanıyor. Hava sıcaklığının 4O derecelerin üzerinde seyrettiği ülke genelinde, Kurban Bayramı tatilini fırsat bilenler ilçeye akın etti.

Denizli’nin Çameli ilçesi eşsiz doğası, gölü, mesire alanları ve alabalık tesisleriyle yerli turistlerin dikkatini çekiyor. Çameli, bayram tatilinde de en fazla tercih edilen turizm merkezleri arasında yer aldı. Pandemi sonrası yaylalarda izole olanlar, bağ ve bahçe işlerini yapıp, salgının stresinden uzaklaşmaya çalışıyor. Hava sıcaklığının bayramda gündüzleri 2430 derece, geceleri ise 12 derecenin altına düştüğü ilçe serinlik arayanların gözdesi oldu.

Doğanın güzelliklerini görmek için bölgeye geliyorlar
Çam, ardıç, sedir ağaçları ve meyve bahçelerinin yer aldığı doğa harikası Çameli yaylaları, her mevsim ayrı güzelliğiyle dikkati çekiyor
İlçeyi çok beğendiğini dile getiren Mehmet Şimşek, "Çameli’ye geldik, ardından İlçenin güzelliklerini doğasını ve Kanyonlarını gezdik. Nem yok, çok güzel bir serinlik var. Kanyonlardan geçerken suyun sesi bizi tedavi ediyor. Herkesin buraya gelip dolaşmasını tavsiye ediyorum” dedi.

“Yaylalar bizim için vazgeçilmez bir mekan"
İlk defa Çameli’ye geldiğini kaydeden Nurcan Yaman ise, “Burası çok güzel. Yeşili doğası her şeyi ile çok farklı bir yer. Yaylalar bizim için vazgeçilmez bir mekan. Ben buraya virüsten kaçarak geldim. Burada tarlada bağda bahçede vakit geçiriyoruz. Binaların arasında sıkışmıyoruz. Herkes sahil bölgesine gidiyor sıcaklardan kaçmak isteyenler ise Çameli ilçesine geliyor. Buranın doğal kliması insana huzur veriyor” diye konuştu.

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