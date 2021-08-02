Büyükşehir Belediyespor sporcuları derecelerle döndü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir Belediyespor sporcuları derecelerle döndü

İHA

Büyükşehir Belediyespor sporcuları derecelerle döndü

Ankara’da düzenlenen Atletizm U18 Olimpik Deneme Yarışları’nda Denizli Büyükşehir Belediyespor sporcuları Yüksek Atlama dalında birincilik, uzun atlama dalında ise Türkiye üçüncüsü olmaya hak kazandı.

Denizli Büyükşehir Belediyespor sporcuları Ankara'da düzenlenen U18 Olimpik Deneme Yarışları’ndan derecelerle döndü. Bu kapsamda Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Ankara’da düzenlenen U18 Olimpik Deneme Yarışları’nda yarışan Denizli Büyükşehir Belediyespor Atletizm Takımı'ndan Mehmet Eren Karayaz yüksek atlamada 1'nci, Ahmet Bayhan ise uzun atlamada 3. oldu. Denizli Büyükşehir Belediyespor Atletizm Takımı'ndan Demir Özdemir yüksek atlama dalında Türkiye 4.’sü olurken, cirit atma kategorisinde Kerem Özdemir’de Türkiye 4.’sü olmaya hak kazandı. Karayaz, Bayhan ve Demir kardeşler bu sonuçlarla Milli Takım kampına davet edildi.

Başkan Zolan bizim çocukları tebrik etti
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, müsabakalarda başarılı olan sporcuları tebrik ederek, alınan derecelerden son derece mutlu olduğunu söyledi. Başkan Zolan, " U18 Olimpik Deneme Yarışları’nda Yüksek Atlama dalında Türkiye Şampiyonu olan Büyükşehir Belediyesporlu sporcumuz Mehmet Eren Karayaz ile Uzun Atlama dalında Türkiye 3.’sü olan sporcumuz Ahmet Bayhan ile yüksek atlama ile cirit atma kategorilerinde şehrimize 4. Olarak dönen Demir Özdemir ile Kerem Özdemir’i yürekten kutluyorum. Allah’ım başarılarını daim eylesin" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Spor dünyasından orman yangınlarındaki sabotaj iddialarına tepki
YEREL HABERLER Spor dünyasından orman yangınlarındaki sabotaj ...
Ata tohumları Honaz’da koruma altında Ata tohumundan yetiştirilen fideler yerel üreticilere dağıtılıyor
YEREL HABERLER Ata tohumları Honaz’da koruma altında Ata tohumundan ...
Serinlemek için girdiği gölette boğuldu
YEREL HABERLER Serinlemek için girdiği gölette boğuldu
Baraj gölünden 5 saat sonra cansız bedeni çıkarıldı
YEREL HABERLER Baraj gölünden 5 saat sonra cansız bedeni çıkarıldı
Alevlerin yükseldiği ev küle döndü
YEREL HABERLER Alevlerin yükseldiği ev küle döndü
AK Parti Milletvekili Tin ‘Yeşil vatanı’mızı koruyalım’ çağrısında bulundu AK Parti Milletvekili Tin Cankurtaran yangın alanında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER AK Parti Milletvekili Tin ‘Yeşil vatanı’mızı ...
Denizli'de vatandaşların da seferber olduğu orman yangını kısa sürede söndürüldü
YEREL HABERLER Denizli'de vatandaşların da seferber olduğu orman ...
Serinlemek için girdiği baraj gölünde kayboldu.
YEREL HABERLER Serinlemek için girdiği baraj gölünde kayboldu.
Vatandaşların kazma küreklerle koştuğu orman yangını söndürüldü
YEREL HABERLER Vatandaşların kazma küreklerle koştuğu orman yangını ...
Denizli’de yerleşim yerine yakın alanda orman yangını çıktı
YEREL HABERLER Denizli’de yerleşim yerine yakın alanda orman yangını ...
Perinçek: Bu yangınların bir doğa afeti olmadığının farkındayız
YEREL HABERLER Perinçek: Bu yangınların bir doğa afeti olmadığının ...
Büyükşehirde öğrenim yardımı müracaatları başlıyor
YEREL HABERLER Büyükşehirde öğrenim yardımı müracaatları başlıyor
Gençlik Meclisinden 'Bir Dil Bir Kültür' projesi
YEREL HABERLER Gençlik Meclisinden 'Bir Dil Bir Kültür' projesi
Ormanlık alandaki yangın paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Ormanlık alandaki yangın paniğe neden oldu
Romanyalı misafirler Çameli kültürünü tanıdı Romanyalı başkan, beğendiği yönetim sistemini ülkesinde uygulayacak
YEREL HABERLER Romanyalı misafirler Çameli kültürünü ...
Park halindeki araç dakikalar içerisinde alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Park halindeki araç dakikalar içerisinde alevlere ...
Orman yangınında kundaklama iddiası
YEREL HABERLER Orman yangınında kundaklama iddiası
Kamu arazisinde kenevir yetiştirirken suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Kamu arazisinde kenevir yetiştirirken suçüstü ...
Yeniden kapanmamanın tek yolu aşı olmak
YEREL HABERLER Yeniden kapanmamanın tek yolu aşı olmak
Büyükşehir itfaiye ekipleri canla başla görev başında
YEREL HABERLER Büyükşehir itfaiye ekipleri canla başla görev başında
Pamukkale Belediyesi can dostları için kampanya düzenledi Pamukkale Belediyesi, yangınlarda zarar gören hayvanları unutmadı Pamukkale Belediye Başkanı Örki: “Kampanyamıza tüm halkımızın katılımını bekliyoruz”
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesi can dostları için kampanya ...
Yeni banka kartı bahanesiyle 390 bin TL dolandırıldı Tıkladığı link 390 bin TL'ye mal oldu
YEREL HABERLER Yeni banka kartı bahanesiyle 390 bin TL ...
Bahçesinde ürettiği su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor
YEREL HABERLER Bahçesinde ürettiği su kabaklarını sanat eserine ...
Kızılcabölükspor Vedat ve Berke ile imzaladı
YEREL HABERLER Kızılcabölükspor Vedat ve Berke ile imzaladı