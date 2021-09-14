Başkan Örki kekik üreticileriyle bir araya geldi

Türkiye’nin kekik üretim merkezi olan Pamukkale’de ,2021 yılının değerlendirmesi düzenlenen organik kekik üreticileri toplantısıyla yapıldı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, kekik üreticileri ile bir arada olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, “Daha kaliteli kekik üretimini sağlamak için gerekli olan ne varsa yapmaya hazırız. ‘Denizli Kekiği’ coğrafi işareti ile kekiğin daha çok kıymetleneceğine inanıyorum” dedi.



Dünyanın ihtiyacı olan kekiğin büyük bölümünün üretildiği Pamukkale’de hasat sonrası 2021 yılının değerlendirmesinin yapıldığı Organik Kekik Üreticileri Toplantısına Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ev sahipliği yaptı. Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı’nda yapılan toplantıya Kurtluca Muhtarı ve S.S Kutluca Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa Acat, Naurnorm Firma Yetkilisi Mehmet Ünal, İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya ve kekik üreticileri katıldı. İlçedeki kekik üretimi ile ilgili bilgiler veren Kurtluca Muhtarı ve S.S Kutluca Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa Acat, “Kooperatifimiz çatısı altında 2018 yılında sözleşmeli kekik üretimine başlandı. İlk yıl 18 ton olarak başladığımız organik kekik projemiz, 2019 yılında 610 ton, 2020 yılında 411 ton, 2021 yılında ise kuraklık olmasına rağmen 380 ton üretimle devam etti. Kooperatifimizin amacı otsuz randımanı yüksek kekik üreterek üreticilerimizin daha fazla gelir kazanmasını sağlamaktır. Dünyanın bir numaralı kekiği olarak adlandırdığımız projemiz GEKA’dan geçerek onaylandı. Bu projemizi de Pamukkale Belediyesi ile birlikte önümüzdeki kekik sezonuna yetiştireceğiz” dedi. Naurnorm Firma Yetkilisi Mehmet Ünal ise “Bu topraklar Türkiye'nin hatta dünyanın en kaliteli kekiklerini üretiyor. Bizim amacımız kaliteli kekiği üreten çiftçimizin alın terinin karşılığını gerektiği gibi vermek. Sadece kendini düşünen değil aynı zamanda sizler gibi kaliteli ürünler üreten emeğinin karşılığını almak isteyen çiftçilerin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu. İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya da konuşmasında, “Kekik son yıllarda Denizli'miz için önemli bir bitki haline geldi. Kekik üreticilerine yönelik ‘Tarla okulu’ adı altında eğitim çalışmalarımız var. Pandemi bittikten sonra inşallah faaliyete geçeceğiz. İlimizde İlk başlarda 510 dekarlık üretim alanından 200 bin dekara kadar çıktık. 200 bin dekarlık alanın 61 bin dekarı Pamukkale İlçemizde. İlimiz kekik üretiminde dünyanın ihtiyacının yüzde 75’ini karşılıyor. Her konuda yanımızda olan ve desteklerini hiç esirgemeyen ve kekiğin coğrafi işareti konusunu da ilimize kazandırdığı için Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki’ye çok teşekkür ederim” dedi.



Toplantıya ev sahipliği yapan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ise yoğun ve yorucu bir kekik döneminin geride kaldığını ifade ederek, “Bu yıl maalesef kuraklık nedeniyle sıkıntılar yaşandı. Bu dönemde hep yanınızda olduk. Gelip kekikleri sizlerle birlikte ölçtük. Ama çok şükür kuraklığa rağmen ortaya çıkan ürünler sizlerin yüzünü güldürmüş. Sizlerle bir arada olmak istedik. Kekikte dünyanın bir numarasıyız. Bu başarıyı sizler o toprakları işleyerek elde ettiniz. Bizler de sizlerin emeğinin patentini coğrafi işaretini almak için ekip arkadaşlarımızla çok yoğun çalıştık. Sonunda coğrafi işaretimizi almayı başardık. Bu işte Denizli olarak birlikte hareket edersek, gerçek başarı doğar. Rabbim mahsullerinize bereket, çalışmalarınız kazasız belasız gerçekleştirmenizi temenni ediyorum” diye konuştu.

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