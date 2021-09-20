Son Avrupa Şampiyonu İtalya’nın önde gelen kulüpleri arasında yer alan Inter'in Akademisi, Denizli’de faaliyet göstermeye başladı. İtalyan kültürünün yansıtıldığı akademiye sporcular ve aileleri büyük ilgi gösteriyor.

İtalya’nın dev kulüpleri arasında yer alan Inter'in akademisi Denizli’de açıldı. Denizli Şube İşletmecisi Murat Can ve Genel Koordinatörü Muhsin Kayan’ın girişimleri ile faaliyet göstermeye başlayan akademide, İtalya kültürü ile antrenmanlar yapılıyor. Vatandaşlar ve sporcular tarafından büyük ilgi gören akademiye İtalyan hocalar gelerek çalışmaları yerinde takip ediyor. Genel Koordinatör Muhsin Kayan çalışmaların gayet iyi gittiğine dikkat çekerek sporcuların farklı şekilde eğitildiğini ve akademinin prensipleri olduğunu belirtti. Inter Akademi’nin çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Kayan, futbol okulunun üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen gösterilen ilgi talebin yüksek olduğuna dikkat çekerek, "İtalya’nın dev kulübü Inter’in Akademi’sini Denizli’ye getirdik. Yaklaşık 45 gündür Denizli’de faaliyet gösteriyoruz. Bu gün de İtalyan hocalar bizi ziyarete geldiler. Burada konaklayacaklar. Yarın da onları yolcu edeceğiz. Bugün çok verimli dört farklı çalışma oldu. Kendilerinin tecrübelerinden yararlandık. Antrenmanlara katıldılar. Antrenman sonunda yaklaşık bir saate varan toplantı yaptık. Çok faydalı bir toplantı oldu. Kendi hatalarımızdan ders çıkardık. Onların söylediği direktifler doğrultusunda çalışmalar yapacağız. Inter Akademi’nin çok farklı prensipleri var. Avrupa disiplini dediğimiz İtalyan kültürünü yansıtıyor. Biliyorsunuz son Avrupa Şampiyonası'nda İtalya şampiyon oldu. Nasıl buraya geldiler, nasıl şampiyon oldular derseniz bunun tesadüf olmadığını görürsünüz" ifadelerinde bulundu.



"Inter ilk defa Denizli’ye geliyor"

Akademi sayesinde vatandaşların yoğun ilgi göstereceğini belirten Kayan, "Denizli halkının buraya teveccüh gösterdiğini düşünüyoruz. Çünkü bu Denizli’de bir ilk. Inter ilk defa Denizli’ye geliyor. Daha doğrusu bir Avrupa takımı ilk defa geliyor. Buraya gelen velilerimiz çok memnun. Biz de Denizli’deki vatandaşlarımızın da buraya teveccüh göstereceklerini düşünüyoruz. Herkesi bekliyoruz" dedi.

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