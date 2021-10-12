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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli’de vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı

İHA

Denizli’de vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı

Denizli’de öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı.
Yetkililerin günler öncesinden uyardığı yağmur öğle saatlerinde Denizli’ye düştü.
Aniden bastıran yağmur karşısında hazırlıksız yakalanan vatandaşlar metro ve otobüs duraklarına sığındı.
Bazı vatandaşlar ise ıslanmamak için şemsiyelerine sarıldı. Yağmurun Denizli’de 3 gün boyunca etkili olacağı bildirildi.
Yağmura hazırlıksız yakalanan Doğukan Türk, “Sabah saatlerinde hava iyi ve güzeldi. Aniden öğleye doğru yağdı. Uzmanlar uyarmıştı ama dikkate almadığımız için böyle ıslandik biraz” dedi.
Şemsiye almadan aniden bastıran sağanak yağmur nedeniyle ıslanan Abdullah Yıldırımer ise, “Yağmur beklemiyordum açıkçası. şemsiye ve hiçbir şey almadan çıktım. Umarım daha fazla ıslanmadan eve giderim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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