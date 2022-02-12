Denizlispor, Adanaspor ile golsüz berabere kaldı

17 yıldır bebek istiyordu! Aynı gün iki şey öğrendi!

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Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında Denizlispor, deplasmandan karşılaştığı Adanaspor ile golsüz berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

17. dakikada Bruns’un kullandığı serbest vuruşta arka direğe doğru gelen topu Denizlispor kalecisi Adam oyun alanı içine yumrukladı.

20. dakikada Adanaspor’da Bruns, rakip yarı alanın ortalarında kazandığı topu sol çaprazdan içeri doğru taşıdı. Ceza alanına girerken çektiği şut auta çıktı.

25. dakikada Denizlispor’un orta alanda kazandığı top sonrası çok adamla girdiği atakta Mayi sol çaprazdan içeri girip yaptığı orta kaleci Goran’da kaldı.

49. dakikada Adanaspor’un Bruns’la sol taraftan kullandığı kornerde kale alanı içinde Ulaş’ın yaptığı kafa vuruşu direkten döndü.

56. dakikada Adanaspor’da Celil’in ceza alanına doldurduğu topu Bruns kafayla indirdi. Kale alanı önündeki Tetteh’ten önce Muhammet Özkal kritik bir müdahale ile topu kornere gönderdi.

71. dakikada Denizlispor’un Gökhan ile sol kanattan kullandığı serbest vuruşta arka tarafa doğru açılan topa Leo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak Goran’da kaldı.

90. dakikada Adanaspor’da sol taraftan gelen ortayı plase ile kaleye bırakmak isteyen Fıratcan’ın topunu kaleci Adam çıkardı.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz xxx, Oğuz Terzi xxx, Mehmet Akıncık xxx

Adanaspor: Goran xx, Ulaş xx, Celil xx, Tetteh xx (Amadou Ciss dk. 70 x), Donkor xx, Thomas Bruns xx, Efe xx (Ahmethan dk. 70 x), Eren xx (Cem dk. 78 x), Roche xx, İsmail x (Kadir Keleş dk. 46 xx), Fıratcan xx

Yedekler: Burak, Harun, Yiğithan, İbrahim

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Denizlispor: Adam xx, Özer xx (Mustafa dk. 72 x), Leo xx, Gökhan xx, Emre xx (Lopes dk. 80 ?), İlhan xx, Muhammet Özkal xx, Muhammed Gönülaçar xx, Kevin xx (Asım dk. 89 ?), Ömer xx (Bekir dk. 72 x), Brıce xx

Yedekler: Abdulkadir, Lopes, Asım, Oğuz, Erdal, Ahmet, Muhammed Eren

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Sarı kart: Emre (Denizlispor)

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