Denizlispor, Adanaspor ile golsüz berabere kaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizlispor, Adanaspor ile golsüz berabere kaldı

İHA

Denizlispor, Adanaspor ile golsüz berabere kaldı

Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında Denizlispor, deplasmandan karşılaştığı Adanaspor ile golsüz berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
17. dakikada Bruns’un kullandığı serbest vuruşta arka direğe doğru gelen topu Denizlispor kalecisi Adam oyun alanı içine yumrukladı.
20. dakikada Adanaspor’da Bruns, rakip yarı alanın ortalarında kazandığı topu sol çaprazdan içeri doğru taşıdı. Ceza alanına girerken çektiği şut auta çıktı.
25. dakikada Denizlispor’un orta alanda kazandığı top sonrası çok adamla girdiği atakta Mayi sol çaprazdan içeri girip yaptığı orta kaleci Goran’da kaldı.
49. dakikada Adanaspor’un Bruns’la sol taraftan kullandığı kornerde kale alanı içinde Ulaş’ın yaptığı kafa vuruşu direkten döndü.
56. dakikada Adanaspor’da Celil’in ceza alanına doldurduğu topu Bruns kafayla indirdi. Kale alanı önündeki Tetteh’ten önce Muhammet Özkal kritik bir müdahale ile topu kornere gönderdi.
71. dakikada Denizlispor’un Gökhan ile sol kanattan kullandığı serbest vuruşta arka tarafa doğru açılan topa Leo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak Goran’da kaldı.
90. dakikada Adanaspor’da sol taraftan gelen ortayı plase ile kaleye bırakmak isteyen Fıratcan’ın topunu kaleci Adam çıkardı.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz xxx, Oğuz Terzi xxx, Mehmet Akıncık xxx
Adanaspor: Goran xx, Ulaş xx, Celil xx, Tetteh xx (Amadou Ciss dk. 70 x), Donkor xx, Thomas Bruns xx, Efe xx (Ahmethan dk. 70 x), Eren xx (Cem dk. 78 x), Roche xx, İsmail x (Kadir Keleş dk. 46 xx), Fıratcan xx
Yedekler: Burak, Harun, Yiğithan, İbrahim
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Denizlispor: Adam xx, Özer xx (Mustafa dk. 72 x), Leo xx, Gökhan xx, Emre xx (Lopes dk. 80 ?), İlhan xx, Muhammet Özkal xx, Muhammed Gönülaçar xx, Kevin xx (Asım dk. 89 ?), Ömer xx (Bekir dk. 72 x), Brıce xx
Yedekler: Abdulkadir, Lopes, Asım, Oğuz, Erdal, Ahmet, Muhammed Eren
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Sarı kart: Emre (Denizlispor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çameli Esnaf Odası'nda mevcut yönetim güven tazedi
YEREL HABERLER Çameli Esnaf Odası'nda mevcut yönetim güven tazedi
Bağlama atölyesinden türkü ziyafeti Koronun seslendirdiği eserler dinleyenleri mest etti Minik kardeşlerin müzik performansı izleyenleri büyüledi
YEREL HABERLER Bağlama atölyesinden türkü ziyafeti Koronun ...
Kibyra’nın kalbinde zumbalı kutlama Spor tutkunları bin 800 rakımda kar üstünde dans etti Zirveye çıkan sporseverler dans ederek o anı taçlandırdı
YEREL HABERLER Kibyra’nın kalbinde zumbalı kutlama Spor tutkunları ...
Hayırsever gurbetçiler, küle dönen ormanlarını unutmadı Avrupa’daki gurbetçiler, ormanları küle dönen köyüne 9 bin fidan bağışladı Gurbetten Türlübey’e yeşil yardım
YEREL HABERLER Hayırsever gurbetçiler, küle dönen ormanlarını ...
Kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı
İnşaattan düşen işçi hayata tutunamadı
YEREL HABERLER İnşaattan düşen işçi hayata tutunamadı
Sarıgül: Türkiye'nin kurtuluşu ekonomik milliyetçiliktir
YEREL HABERLER Sarıgül: Türkiye'nin kurtuluşu ekonomik ...
Sarıgül: Türkiye'nin kurtuluşu ekonomik milliyetçiliktir
YEREL HABERLER Sarıgül: Türkiye'nin kurtuluşu ekonomik ...
Sarıgül: Türkiye'nin kurtuluşu ekonomik milliyetçiliktir
YEREL HABERLER Sarıgül: Türkiye'nin kurtuluşu ekonomik ...
Sarıgül: “Türkiye’nin kurtuluşu ekonomik milliyetçilik” TDP Genel Başkanı Sarıgül, Denizli’de Ege Bölgesi il başkanlarıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Sarıgül: “Türkiye’nin kurtuluşu ekonomik ...
Pamukkale Belediyesi Ayak Tenisi Takımına milli çağrı Mavi-beyazlı kulübün sporcuları Türkiye Ayak Tenisi Milli Takımı’na çağrıldı
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesi Ayak Tenisi Takımına milli ...
Gündemden düşmeyen baklava diyet listelerinde yer almıyor Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Topuz: “Baklava, metabolik rahatsızlığı olmayanlarda dönem dönem diyetisyen kontrolünde tüketilebilir”
YEREL HABERLER Gündemden düşmeyen baklava diyet listelerinde yer ...
Çameli ilçesinde 2022 yılının ilk nikahı kıyıldı
YEREL HABERLER Çameli ilçesinde 2022 yılının ilk nikahı kıyıldı
Mustafa Sarıgül esnaf lokantasında pilav yedi
YEREL HABERLER Mustafa Sarıgül esnaf lokantasında pilav yedi
AB Büyükelçisi Meyer-Landrut: Suriyeliler sağlık hizmetlerinden memnun
YEREL HABERLER AB Büyükelçisi Meyer-Landrut: Suriyeliler sağlık ...
‘Daha yeşil bir dünya için' çalışan Gedik Piliç, ‘Sıfır Atık’ belgesi sahibi oldu
YEREL HABERLER ‘Daha yeşil bir dünya için' çalışan Gedik Piliç, ...
Denizli'de altyapı yatırımları sürüyor Büyükşehir DESKİ'den Sürdürülebilir Şehirler Projesi
YEREL HABERLER Denizli'de altyapı yatırımları sürüyor Büyükşehir ...
PAÜ’nün iktisatçıları iş dünyasına katkı için kolları sıvadı
YEREL HABERLER PAÜ’nün iktisatçıları iş dünyasına katkı için kolları ...
Denizli demir adamlara üretim yapacak
YEREL HABERLER Denizli demir adamlara üretim yapacak
PAÜ’den okul öncesi öğretmenlerinin mesleki gelişimlerine katkı
YEREL HABERLER PAÜ’den okul öncesi öğretmenlerinin mesleki ...
Prof. Dr. İlber Ortaylı Denizlililerle buluştu
YEREL HABERLER Prof. Dr. İlber Ortaylı Denizlililerle buluştu
Prof. Dr. İlber Ortaylı Denizlililerle buluştu
YEREL HABERLER Prof. Dr. İlber Ortaylı Denizlililerle buluştu
Başkan Erdoğan’dan Denizli organize sanayi bölgesine çıkarma
YEREL HABERLER Başkan Erdoğan’dan Denizli organize sanayi bölgesine ...
Kazada ağır yaralanan sürücü yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER Kazada ağır yaralanan sürücü yaşam mücadelesini ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.