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Denizlispor’dan Bursa maçı hakemi Karaoğlan’a büyük öfke

İHA

– A. Denizlispor Yönetim Kurulu, Bursaspor maçının hakemi Atilla Karaoğlan'a, "Verdiği ve vermediği kararlarla emeklerimizin nasıl heba olduğunu görmek bizi bir kez daha yaralamıştır. Maçın başlarında her faule kart çıkararak oyuncularımızın direncini kıran maçın hakemi, belki de yarım asırlık kulübümüzün kaderiyle oynamıştır" sözleriyle tepki gösterdi.

Denizlispor’dan Bursa maçı hakemi Karaoğlan’a büyük öfke

– A. Denizlispor Yönetim Kurulu, Bursaspor maçının hakemi Atilla Karaoğlan’a, “Verdiği ve vermediği kararlarla emeklerimizin nasıl heba olduğunu görmek bizi bir kez daha yaralamıştır. Maçın başlarında her faule kart çıkararak oyuncularımızın direncini kıran maçın hakemi, belki de yarım asırlık kulübümüzün kaderiyle oynamıştır” sözleriyle tepki gösterdi.


Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Denizlispor, deplasmanda karşılaştığı Bursaspor'a 10 mağlup oldu. Müsabakanın ardından A. Denizlispor Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada, maçın hakemine tepki gösterildi. Hakemin verdiği ve vermediği kararlarla maçın kaderini etkilediği kaydedilen açıklamada; “Sezon başındaki bazı maçlarda haksızlıklara uğramamıza rağmen hakem camiasına güvendiğimizi, ancak daha dikkatli olunması gerektiği ile ilgili TFF ve yetkili kurullara iyi niyetimizi gösteren bir yazı göndermiştik. Bu konuda şikayetlerimizi kamuoyu üzerinden değil, yetkili kurullara bildirerek ileteceğimizi ifade ettiğimiz bu açıklamamızın, geçen zaman zarfında dikkate alınmadığını, hatta iyi niyetimizin kötüye yorumlandığını görmenin öfkesi ve üzüntüsü içerisindeyiz. Ankaragücü ile deplasmanda oynadığımız maç sonrasında maç maç nasıl puanlarımızın çalındığını açıkladık ve hakem camiasından daha dikkatli olunmasını talep ettik. Son olarak ligin 34.haftasında Bursaspor’la oynadığımız maçta, hakem Atilla Karaoğlan’ın verdiği ve vermediği kararlarla emeklerimizin nasıl heba olduğunu görmek bizi bir kez daha yaralamıştır. Maçın başlarında her faule kart çıkararak oyuncularımızın direncini kıran maçın hakemi, belki de yarım asırlık kulübümüzün kaderiyle oynamıştır. Rakibimizin galibiyetine gölge düşürmek gibi bir anlayış içinde değiliz ancak maçın genelinde hakemin takdir haklarını sürekli olarak aleyhimize kullanmasını da iyi niyetli görmediğimizi belirtmek isteriz. Çıkarılan kartlar sadece bu maçın değil, önümüzdeki kritik haftalarda oynayacağımız maçları da etkileyecektir” denildi.

Kulübün menfaatlerinin korunacağı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Ligde geride kalan 34 haftada oynadığımız 32 maçın hiçbirinde, kazanalım veya kaybedelim hiçbir rakibimiz hakemle ilgili bir serzenişte bulunmamıştır. Bu da bizim maçlarımızda lehimize bir yönetim gösterilmediğinin açık kanıtıdır. Kulüplerin gelecekleri mücadeleleriyle değil lobi faaliyetleriyle belli olacaksa, kapılarımıza kilit vuralım olsun bitsin. Ligin sonlarına doğru geldiğimiz bu haftalarda, başta hakemler olmak üzere herkesin daha dikkatli, hakkaniyeti ve adil olması gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. Yarım asrı aşan geçmişi ile Türk futbolunun en önemli kulüplerinden biri olan A. Denizlispor’un haklarının yenmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Haklarımızın korunması konusunda ne yapılması gerekiyorsa yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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